首都衝刺 蔣萬安拉里長造勢 沈伯洋總統牌加持

距投票剩八十二天，首都市長選戰正在升溫，台北市長蔣萬安昨與二四○名里長參選人拍宣傳照，展現在里長系統的高人氣。民進黨參選人沈伯洋昨晚與賴清德總統同場出席餐會，有「總統牌」拉抬聲勢。國民黨北市黨部主委戴錫欽表示，對比民進黨的總統規格輔選，蔣萬安會以地方型造勢為主。

蔣萬安上周五完成連任登記，周末行程滿檔，前天到新北與市長參選人李四川合體衝刺陸戰，文山區、軍榮眷後援會也成立，昨安排和里長參選人拍照。拍照分六個梯次，里長出席踴躍，為把握時間，蔣萬安以跑全場方式陪拍照。有資深里長與蔣萬安比「大愛心」手勢，有里長自備竹掃把道具，拍出一張張逗趣宣傳照，現場笑聲不斷。

戴錫欽說，沈伯洋有府院黨資源助攻，北市藍營造勢仍以在地為主，十二個區的後援會陸續成立，另有青年、婦女、新住民、客家後援會也將成軍。不論是藍軍為主或與白營合體，選前一個月、黃金周等造勢規畫都在籌備中。

沈伯洋昨早到松山區南京公寓市場掃街拜票，支持者雨中相挺。近期賴清德總統、前總統蔡英文持續幫綠營縣市長參選人站台，沈表示，總統牌加持可提升關注度，勤走基層仍是最重要。

台北市計程車工會昨晚辦中元普度餐會，賴清德總統、蔣萬安、沈伯洋、新北市長參選人蘇巧慧都出席，賴總統高唱兩首歌，喊話請大家選舉支持沈伯洋。賴、蔣時間錯開未同框，不過沈離開前主動找蔣握手並喊話「兒虐制度問題好好處理」。

賴總統晚間六時卅分左右抵達，是繼六月參訪計程車工會後，第二度參與工會活動，賴唱完歌致詞後先離開，沈伯洋逐桌打招呼致意，蔣萬安晚間七時卅分到場，雙方一度距離很近，仍沒有交集。

晚間八時許，蘇巧慧到場時，叫住準備要離開會場的沈伯洋，兩人合唱一首歌，沈等車要離去時，媒體示意蔣萬安在後方，詢問要不要過去打招呼，沈隨即朝蔣萬安方向走去，雙方禮貌性握手，沈當場向蔣喊話，「兒虐已經變系統性問題，制度上要請市政府多幫忙。」

蔣萬安表示，當下有和沈伯洋喊加油。面對沈伯洋提及的兒虐問題，蔣重申，兒童不當對待問題市府都有很清楚的說明，反而毒油是系統性的問題，中央應好好說明。