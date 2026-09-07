總統台東助選 掀藍綠治水議論

賴清德總統昨赴台東為民進黨縣長參選人陳瑩助選，承諾陳瑩不會「在自家門口開路」，暗諷國民黨縣長參選人吳秀華家族發生東映渡假村聯外農路開闢爭議。吳秀華競選總部回擊，豪雨災損頻傳，縣府治水案為何一案未核定？台東需要實際治水工程，不是選舉口號。

藍綠大咖先後赴台東助選，國民黨主席鄭麗文前天為縣長參選人吳秀華站台，昨賴總統攜民進黨縣長參選人陳瑩到台東天后宮參拜。賴總統承諾，未來陳瑩若擔任縣長，一定清廉、勤政、愛鄉土，每一分預算，都要用在照顧縣民與地方建設，不會「在自家門口開道路」。

賴清德昨早赴台東市立殯儀館參加已故資政饒穎奇告別式，隨後私下拜會前立委劉櫂豪，會同縣長參選人陳瑩、前立委賴坤成及黨籍議員、鄉鎮長及村里長參選人到台東天后宮參拜。陳瑩說，她謝謝總統肯定與推薦，她會為台東鄉親全力以赴。

針對綠營說法，吳秀華競選總部表示，總統來台東，最重要的不是替誰站台，而是應該走進台東、傾聽鄉親心聲。競總質疑，為什麼台東縣政府送審治水案，至今一案都沒核定？台東要的是實際治水工程，不是選舉口號。真正的勘災，也不能只是打一通電話就能解決。中央應走到現場，看看鄉親處境，把資源真正帶進台東。