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陳亭妃 醫界後援誓師 謝龍介 競總搶先成立
台南年底市長選舉聚焦藍綠對決，民進黨參選人陳亭妃昨辦醫界大聯盟後援會誓師，陳亭妃也公布，競選總部下月十一日在永康鹽行國中重劃區成立；國民黨參選人謝龍介勤跑基層拜票、為「小雞」議員參選人拉抬聲勢，競總設於南區新興路，預計本月搶先成立。
「陳亭妃醫界大聯盟後援會」由總會長、台南市醫師公會理事長賴俊良帶領，集結廿七大醫事團體及醫療專業人士，共同宣誓支持她。
陳亭妃受訪說，競總使用貨櫃屋，設計融合綠色和桃紅色，以「妃常幸福」為主軸，展現美學與台南女性思維。
謝龍介近期宣布推出「十大新政加強版」，指出除了四年前提出十大新政外，也針對如今台南面臨城市問題與市民期待全面升級政策內容。
謝龍介指出，此次十大新政每項再提出三項具體作法，共計卅項政策。
謝龍介的競選總部正籌備中，競選團隊說，看板以「翻轉大台南，人民贏一次」為口號，同時會強調藍白合作的在野力量。
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