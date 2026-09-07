人物側寫／參選澎湖縣長 吳淑瑾勇於承擔 挑戰人生最大關卡

澎湖縣長陳光復今年大年初一意外摔傷昏迷，他的妻子吳淑瑾坦言，這是她生命中最大的難關，面對外界對她參選、甚至「代夫出征」的議論，她眼神堅定地說，現在社會不一樣了，自己是獨立個體，陳光復常告訴她「關關難過關關過」，重點是用什麼態度面對，「我挺身承擔責任，兩個女兒也全力支持我」。

雖遭外界貼上「代夫出征」標籤，但吳淑瑾展現獨立女性的自信與坦然，她說，「我本身就是獨立個體，我的理想也是陳光復的理想」，走過父母雙亡的至暗時刻、美麗島事件的街頭啟蒙，到克服嚴重氣喘，深耕澎湖廿五年，深厚的人生歷練，成為她站出來承擔責任的最大底氣。

吳淑瑾回憶十五歲那年，遭遇母親過世、父親驟逝的極度打擊，當時同屬教友的陳光復天天到她家關心協助，幫她全家度過悲慘歲月，這份俠義恩情開啟兩人緣分。一九七九年美麗島事件那夜，兩人並肩走上街頭，目睹現況與報紙報導完全相反，開啟對民主自由的追求。

為了負擔家計，吳淑瑾大二休學，投入幼教領域九年，陳光復擔任民代，她一手包辦服務處大小事，全家回到澎湖後，更擔任班主任，聘請外師開辦免費兒童英語班，服務破萬人次，二〇一四年陳光復以破紀錄二萬九千多票當選縣長，背後正有英語班學生躍升「首投族」，專程返鄉投票支持「陳媽媽」。

吳淑瑾自豪經營澎湖第一酒廠與澎湖第一生技超過廿年，創廠時帶著近廿名員工扛起營運。她還組織「光復義剪隊」，長達十多年逢周末下鄉，穿梭澎湖離島偏鄉服務逾三萬人次。

「陳光復在政治路上起起落落，但他那股越挫越勇的決心與毅力，影響了我」，吳淑瑾說，接受徵召那刻，心裡想的就是「堅定承擔，守護澎湖」，不論多辛苦、多危險，她會勇往直前，為澎湖撞開一條新路。