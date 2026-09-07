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吳淑瑾代夫出征 ：無懼質疑 要為澎湖說話

聯合報／ 記者巫鴻瑋王昭月／專訪
民進黨澎湖縣長參選人吳淑瑾是陳光復之妻，挺身而出參選澎湖縣長，希望能延續陳光復政績。記者劉學聖／攝影
民進黨澎湖縣長參選人吳淑瑾是陳光復之妻，挺身而出參選澎湖縣長，希望能延續陳光復政績。記者劉學聖／攝影

澎湖縣長陳光復年初摔傷昏迷，妻子吳淑瑾接受民進黨徵召參選，外界質疑執政經驗不足，但她無懼流言，誓言對澎湖鄉親最痛的醫療缺口與交通觀光瓶頸，以實際執政成果說話，她更將戰場拉升至國安層次，正面對決國民黨推動的離島建設條例修正案，宣示拒絕「小三通」、陸資進駐。

澎湖長年醫療資源不足，受鄉親詬病，吳淑瑾參選後提出設立一億元醫療基金，高薪聘請專科醫師常駐、為第一線醫護人員加薪，並全面汰換救命設備儀器。空中後送機制主張回歸第一線醫護人員專業評估，非拘泥於急救定義。

吳淑瑾接受「聯合報」專訪指出，七美、望安等離島鄉親若發生骨折肢殘，常因不符急救定義被拒絕後送，被迫承受風浪顛簸搭船至馬公，造成二次傷害，未來將由縣府授權醫護專業評估，保障鄉親生命安全。

交通與觀光是吳淑瑾看重的核心課題，面對機位不足、鄉親出不去、觀光客進不來的長年問題，她證實已向交通部長陳世凱爭取增加機位總量，在地企業家申請籌設「第三家航空公司」已送審核，當選後她將全力促成。

為促進觀光，她向交通部提出「買國際機票送國內機票」優惠方案獲正面回應，未來第三家航空公司更規畫從澎湖直飛日本或東南亞，不必到台灣本島轉機。

福利建設方面，過去陳光復推動十二歲以下機票三五折優惠，她主張放寬至十八歲以下，涵蓋國高中階段，減輕父母負擔，支持青年赴台參加考試、比賽，見更多世面。

她也提出三節敬老等禮金由五千元提高至六千元，相當於一年一萬八千元，加上每月一千元用於計程車、看表演、買農特產的敬老卡儲值，長輩每年可享有三萬元零用金。

藍營主張澎湖加小三通主張，吳淑瑾堅決反對也不認同國民黨推動的離島建設條例修正案。

吳淑瑾直言，開放中國大陸不動產只會讓陸資到澎湖炒地皮，開放中國大陸醫療更有國安與個資風險。中國軍機與軍艦一天到晚在台灣海峽出沒，澎湖首當其衝，拒絕陸資、發展國際觀光比小三通更能帶動澎湖高品質發展。

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