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黃世杰批桃市空轉 張善政：建設市民看見
副總統蕭美琴昨天站台挺民進黨桃園市長參選人黃世杰，黃世杰再批對手國民黨桃園市長張善政市府團隊空轉三年，高喊桃園不能再錯失第二次發展的契機；張善政則強調每一項建設進度都攤在市民面前，中央到桃園為黃站台，是真的關心桃園？還是選舉考量？就讓市民評斷。
民進黨桃園市黨部昨天四十周年黨慶，蕭美琴到場為黃世杰、民進黨議員參選人造勢，蕭美琴推薦黃世杰是很頂尖的學霸，律師高考第一名更不簡單，腦袋有很多的學問，很有拚勁，桃園是國門，需要一個有行動力、有魄力、有溝通能力、有肩膀的市長，黃年輕拚勁，過去的經歷和對未來的願景，要為桃園市民打造更好的生活。
黃世杰再批張善政市府團隊空轉三年，交通的建設空轉，沒有前瞻性的規畫，公車沒有做好有系統的整理，他在前市長鄭文燦任內一起規畫很多瓶頸道路打通的計畫，現在卻都牛步化。
他說，桃園產業、醫療的建設這三年也停滯下來，還有台積電的進駐案，看到的還是原來的方案，而且是靠行政院中央政府不斷努力才能推動。
張善政則表示，每一項建設進度都攤在市民面前，不需要靠口水證明，以捷運綠線為例，上任後花了兩年完成北機廠，讓北段得以朝今年底通車目標推進，綠線延伸中壢動工、機電標簽約啟動、富台國小遷建開工，尤其Ａ23站，堅持改採「長月台」設計，就是要把機場捷運與綠線未來銜接互通的條件真正做出來，其他市政也是如此，建設都是看得見，即便對手亟需選舉火花，一味批評，但他和市府團隊會繼續認真做事，市政做好才是優先要務。
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