為江啟臣站台 盧秀燕：保住老人健保補助

國民黨台中市長參選人江啟臣昨與副議長顏莉敏在沙鹿舉辦聯合問政會，市長盧秀燕站台猛打「警示牌」，直言若選錯人，老人健保補助恐再度面臨被取消的危機；民進黨市長參選人何欣純陣營強烈反擊，批盧秀燕拿長輩福利當「恐嚇題材」，強調老人健保絕不中斷，敬老福利更會加碼，藍綠雙方在社福政策上隔空交鋒。

台中市補助老人健保費，每年整體預算經費約需要卅至卅五億元，每人每月最高補助八百廿六元。前市長胡志強任內開始補助，林佳龍取消一般長者預算；盧秀燕上任後恢復健保補助。

盧秀燕現場喊話指出，台中市過去曾發生換黨執政後老人健保補助即遭撤銷的先例，「長輩一年虧損一萬元」，一任四年就損失四萬元，直到她上任才恢復補助。她說，沒有好市長配合，民代爭取的建設與福利都可能受阻，因此喊話鄉親將選票集中支持顏莉敏，市長交棒給江啟臣。

「青商人挺何欣純後援會」昨成立，民進黨台中市長參選人何欣純（右二）說，如當選將成立青年局培育人才，也批盧秀燕拿老人健保補助當「恐嚇題材」。記者黃寅／攝影

何欣純發言人林俊裕隨即發表聲明回嗆說，何欣純早已在公開場合及政見文宣中明確宣示老人健保必定延續、福利還要再加碼；林俊裕表示，盧市長若真關心長輩，不如提早實現何欣純的加碼政見，不用一到選舉就搬出老台詞恐嚇市民。

江啟臣則指出，台中縣市合併以來，沙鹿區人口成長超過二成，展現海線強勁的發展潛力。他與顏莉敏主張加速捷運藍線通車，並延伸至沙鹿、串聯台中機場捷運橘線，打造海線「二十分鐘生活圈」，同時爭取台中港聯外道路立體化並由中央全額出資，號召鄉親投下關鍵一票，共同開創台中「下一個黃金十年」。

台中市商業總會昨舉辦「與經濟部長有約」座談會，何欣純致詞說，中央投入資源挹注中小微企業，政策「看得到」，更要讓第一線業者「吃得到」，在ＡＩ時代絕不偏廢傳統產業與中小企業；經濟部長龔明鑫承諾，台中國際會展中心第二期經費已準備就緒，中央明年將中小微企業資源預算從約一百一十億元加碼至二百五十億元，協助在地產業升級。

何欣純出席「青商人挺何欣純後援會」成立大會，宣示若當選將成立青年局及「ＡＩ人才研習所」，培育青年人才、替青年圓夢。