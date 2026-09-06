蘇巧慧晚間三重、台北連趕兩場 與沈伯洋合體同台嗨唱粉紅超跑

民進黨新北市長候選人蘇巧慧今晚至三重與大小朋友共賞「舞鈴劇場」親子表演，隨後趕赴台北市出席計程車駕駛員職業工會普度晚會，與台北市長參選人沈伯洋同台。蘇巧慧也和沈伯洋一同上台歡唱粉紅超跑，全場嗨唱歌詞「衝！衝！向前衝！」

蘇巧慧今天晚間行程滿檔，先到三重向日葵廣場欣賞由紙風車台灣鄉村卡車藝術工程舞鈴劇場演出的海洋之心，水獺媽媽人偶也現身活動當中，眾多親子前往排隊合照，氣氛歡樂熱鬧。

蘇巧慧表示，很高興邀請紙風車藝術卡車來到三重，讓孩子不必走進大型劇場，也能在生活周遭接觸優質的表演藝術。蘇巧慧說，她會是最了解親子需求的市長，將從公共空間、醫療照顧、托育服務到文化場域，建立完整的支持體系，讓新北市成為最受親子喜愛的城市。

蘇巧慧指出，三重人口密集、發展迅速，現在也有許多公共建設正在建置當中，未來她會緊盯新北第二行政中心的進度，讓三重的行政機能快速提升，也會加速新北市立圖書館第二總館的建設進度，並打造銀新未來城及三重聯醫第三醫療大樓，補足行政、文化、醫療及照顧資源，讓不同世代都能在三重獲得更完善的生活服務。