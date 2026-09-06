沈伯洋同框蔣萬安喊話兒虐好好處理 蔣反擊：毒油案中央才應說明

計程車工會今天晚間舉辦中元普渡餐會，包含賴清德總統、台北市長蔣萬安、民進黨台北市長參選人沈伯洋、新北市長參選人蘇巧慧皆到場參與。沈離開前也主動找上蔣握手並喊話兒虐制度好好處理。蔣會後表示，當下有和沈伯洋說加油，至於兒虐問題都有清楚說明，反而中央毒油事件才應說明。

沈伯洋說，其實一直有表達見到蔣萬安希望呼籲他兒虐案好好處理，但今天場合大家忙著逐桌敬酒，也沒辦法說太多。媒體詢問是否希望辯論，沈表示，當然希望有個場合討論市政，不過現階段還是盼蔣先把兒虐問題處理好，後端針對政策一起討論。

蔣萬安表示，當下有和沈伯洋喊加油。面對沈伯洋提及兒虐問題，蔣重申，兒童不當對待問題市府都有很清楚的說明，反而毒油是系統性的問題，中央應好好說明。