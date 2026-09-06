何元楷批蘇巧慧意圖將口罩痛苦記憶轉化防疫德政 蘇陣營：不隨之起舞

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今成立四大藥業後援會時，提及COVID-19疫情期間，口罩實名制推動初期，藥局承擔重任，「像在顧金條一樣」。國民黨新北市議員參選人何元楷表示，當年政府防疫失能，造成「口罩之亂」，基層醫藥人員疲於奔命、民眾苦苦排隊，蘇巧慧居然有臉談笑風生，「難道忘記當年的行政院長是你爸蘇貞昌？」

蘇巧慧競選辦公室發言人馬亨亨．夷將回應，國民黨新北市長候選人李四川陣營，為了轉移家族環保惡霸、自身豪宅頭期款來源不清焦點，及拯救連續兩個第三方民調被蘇巧慧超越的選情，只能不斷用新聞稿、記者會來抹黑蘇巧慧。蘇巧慧團隊不會隨之起舞，並會持續秉持正面、陽光的態度，匯聚更多專業人才，一起帶領新北市迎接新時代。

何元楷表示，回顧 COVID-19 疫情時，全台民眾為了口罩大排長龍，甚至爆發口角與搶購潮，正是因為中央政策反覆與調度失當，才釀成嚴重的「口罩之亂」，而當時的行政院長就是蘇貞昌。

何元楷說，基層藥師承擔繁重龐雜的實名制包裝與販售重擔，民眾排隊搶購、民怨沸騰，連前衛福部長陳時中都曾坦承「口罩之亂、歐美境管、磐石艦染疫」是防疫過程中的三大缺失。蘇巧慧無視民進黨政府的防疫政策失能，還曾批評新北市長侯友宜防疫「爭功諉過」，抹煞地方政府辛勞，至今蘇巧慧沒有一句道歉。

何元楷批評蘇巧慧在今天的藥業活動場合中，致詞時不但沒有反省當年中央政策的混亂與不足，反而以「口罩像金條一樣珍貴」，試圖將這段民怨四起的痛苦記憶轉化為民進黨的「防疫德政」，難道在蘇巧慧眼中，市民買不到基本防疫物資的恐慌、藥師與第一線公務基層日夜加班的無奈，都只是綠營拿來自我吹捧的選舉素材？

何元楷表示，防疫是全民上下一心的成果，更是基層醫護、藥師與第一線同仁默默扛下重擔的付出。蘇巧慧身為新北市長參選人，也是執政黨立委，面對過去的施政缺失，非但沒有虛心檢討，反而以如此隨便的態度面對，展現出與人民感受嚴重脫節的傲慢心態。新北市民需要的是腳踏實地、正視問題並解決問題的市政舵手，而不是只會為民進黨中央政府錯誤政策擦脂抹粉的政客。

馬亨亨．夷將指出，昨天競選總部活動非常成功，超過兩萬人來支持蘇巧慧，活動過程中的政見願景和創意都廣受認同。蘇巧慧今天成立「新北四大藥業後援會」，不僅四大醫藥公會理事長出席力挺，更一致肯定蘇巧慧在立法院給予醫藥界最堅實的支持，尤其在疫情期間積極協調新北市的物資分配，蘇巧慧也親自再次感謝醫藥人員在疫情期間站在第一線守護全民健康。

馬亨亨．夷將強調，李四川陣營聲稱自己民調穩定領先而且愈來愈開，但實際上卻為了轉移家族環保惡霸、自身豪宅頭期款和裝潢款來源不清的焦點，以及為了拯救連續兩個第三方民調被蘇巧慧超越的選情，只能不斷用新聞稿、記者會來抹黑蘇巧慧，蘇巧慧團隊不會隨之起舞。