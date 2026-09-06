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三峽黃昏市場掃街攤商送菜頭喊凍蒜 李四川：推動恩主公醫院擴建計畫

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
李四川開心接過攤商致贈的好彩頭。記者黃子騰／攝影
李四川開心接過攤商致贈的好彩頭。記者黃子騰／攝影

國民黨新北市長候選人李四川今天傍晚至三峽黃昏市場掃街，逐攤向攤商及採買民眾握手致意，受到攤商與採買民眾熱情歡迎，許多攤商也送上象徵好彩頭的菜頭高喊凍蒜。一旁商圈餐廳老闆更率全體員工熱烈歡迎，展現基層堅定相挺李四川氣勢。

李四川抵達三峽黃昏市場後，第一站先虔誠參拜土地公，祈求新北風調雨順、市民安居樂業，議員洪佳君林金結呂家愷亦一同參拜，市場自治會代表並透過廣播祝賀李四川能順利接任新北市長，帶領新北市持續大步向前，李四川也受邀廣播向攤商及採買民眾問候，得攤商及民眾熱烈迴響。

掃街過程中雨勢雖然越來越大，但李四川仍堅持走遍黃昏市場每個角落、緊緊握住現場每一雙手，許多民眾看到李四川冒著大雨前來特地跑上前，緊握李四川的手激動大喊：「我支持你！一定要當選！」一旁也有民眾高聲呼應「凍蒜！」為李四川加油打氣。

面對三峽鄉親的堅定支持，李四川強調，針對三峽地區的醫療照護需求，未來將全力積極協助恩主公醫院推動院區擴建計畫，並進一步深化與土城醫院、亞東醫院等大型醫療院所的合作與分工機制，全面提升溪南地區的整體醫療量能，打造三峽鄉親更完善的在地醫療防護網。

李四川向攤商握手致意。記者黃子騰／攝影
李四川向攤商握手致意。記者黃子騰／攝影

李四川向採買民眾握手拜託支持。記者黃子騰／攝影
李四川向採買民眾握手拜託支持。記者黃子騰／攝影

民眾主動上前與李四川合影。記者黃子騰／攝影
民眾主動上前與李四川合影。記者黃子騰／攝影

李四川逐攤向攤商握手致意。記者黃子騰／攝影
李四川逐攤向攤商握手致意。記者黃子騰／攝影

攤商主動送上菜頭祝李四川凍蒜。記者黃子騰／攝影
攤商主動送上菜頭祝李四川凍蒜。記者黃子騰／攝影

李四川 三峽 黃昏市場 2026九合一選舉 攤商 呂家愷 林金結 洪佳君

2026九合一選舉

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