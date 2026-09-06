聽新聞
0:00 / 0:00
三峽黃昏市場掃街攤商送菜頭喊凍蒜 李四川：推動恩主公醫院擴建計畫
國民黨新北市長候選人李四川今天傍晚至三峽黃昏市場掃街，逐攤向攤商及採買民眾握手致意，受到攤商與採買民眾熱情歡迎，許多攤商也送上象徵好彩頭的菜頭高喊凍蒜。一旁商圈餐廳老闆更率全體員工熱烈歡迎，展現基層堅定相挺李四川氣勢。
李四川抵達三峽黃昏市場後，第一站先虔誠參拜土地公，祈求新北風調雨順、市民安居樂業，議員洪佳君、林金結、呂家愷亦一同參拜，市場自治會代表並透過廣播祝賀李四川能順利接任新北市長，帶領新北市持續大步向前，李四川也受邀廣播向攤商及採買民眾問候，得攤商及民眾熱烈迴響。
掃街過程中雨勢雖然越來越大，但李四川仍堅持走遍黃昏市場每個角落、緊緊握住現場每一雙手，許多民眾看到李四川冒著大雨前來特地跑上前，緊握李四川的手激動大喊：「我支持你！一定要當選！」一旁也有民眾高聲呼應「凍蒜！」為李四川加油打氣。
面對三峽鄉親的堅定支持，李四川強調，針對三峽地區的醫療照護需求，未來將全力積極協助恩主公醫院推動院區擴建計畫，並進一步深化與土城醫院、亞東醫院等大型醫療院所的合作與分工機制，全面提升溪南地區的整體醫療量能，打造三峽鄉親更完善的在地醫療防護網。
2026九合一選舉
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。