影／不公開行程曝光！賴清德台東行密會前立委劉櫂豪

民進黨前立委劉櫂豪原本有意再戰下屆台東縣長，在前總統蔡英文協調後退出，並出馬擔任民進黨台東縣長參選人陳瑩競選辦公室總幹事，「坐轎變抬轎」。今日賴清德總統赴台東為陳瑩助選，私下拜會劉櫂豪，兩人闢室密談，未來動向引起地方關注。

前立委劉櫂豪2024年違紀參選台東縣立委，宣布退出民進黨，他的參選也導致綠營分裂，民進黨提名的候選人賴坤成得票數未如預期，國民黨黃建賓因此當選。

英系劉櫂豪落選後未放棄參政，地方盛傳他將第七度挑戰台東縣長。直至前總統蔡英文上月親赴台東整合，劉櫂豪終於鬆口不參選台東縣長，願意擔任民進黨參選人陳瑩競選總部總幹事。

綠營初步整合成功後，劉櫂豪的「宿敵」賴坤成也釋出善意，兩人世紀大破冰，9月2日陪伴陳瑩完成參選登記。

賴總統今早參加立法院前副院長饒穎奇告別式之後，車隊前往劉櫂豪辦公室停留不短時間，導致後續行程延宕。

賴清德離開後，劉櫂豪公布現場影片，眾多支持者到場迎接，場面相當熱絡，還有人開心喊「我又摸到一個總統了」。