陳時中挺沈伯洋疑失言暗諷蔣萬安「面相難看」 北市反擊：容貌羞辱？

民進黨台北市長參選人沈伯洋今成立勞工後援會，行政院政委陳時中繼上次攻擊台北市長蔣萬安面目可憎後，今更稱要投給「勾錐」沈伯洋，「「不要選面相難看的」。對此，北市府副發言人蔡畹鎣表示，民進黨為了挺沈伯洋，先出征未成年孩子，現在又換蔣市長？

針對陳時中的發言，蔡畹鎣說，民進黨為了挺沈伯洋，現在是在對兩代人進行容貌羞辱嗎？另外，針對沈伯洋還說「討論長相一點意義都沒有」，蔡畹鎣說，這句話應該送給陳時中。有閒工夫研究面相，不如替人民關心的毒油案找出真相，這才是陳政委該做的正事。