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「青商人挺何欣純後援會」今成立 何欣純允上任成立青年局

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
民進黨台中市長參選人何欣純今天說，上任後將成立青年局。記者黃寅／攝影
民進黨台中市長參選人何欣純今天說，上任後將成立青年局。記者黃寅／攝影

民進黨台中市長參選人何欣純今天出席「青商人挺何欣純後援會」成立大會時說，若當選將成立青年局，以及「AI人才研習所」做好青年人才培育以及替青年人圓夢，並帶領台中走向國際化。

何欣純說，她自己也參與青商會，是青商人，深知青商會是世界大四社團之一。六都裡，雙北和桃園、高雄都成立青年局，台南亦有青年事務委員會，唯獨台中市沒有。而台中有23%的人口是40歲以下。因此，她當選後會成立青年局，以此平台替青年服務。

她說，但成立青年局僅是第一步，接下來還會在青年要創業時，補貼其創業貸款利息，以及租屋、購買設備的補助。若是連租屋都不必，市府也會同時成立「青年創客基金」讓青年人有創業的基地。

另外，AI應用已經是必備的工具，青年也熱衷於此，但打造AI城市不僅是硬體的升級，還希望年輕人都能在生活中實踐和落實。因此市府應該責無旁貸提供青年們學習的機會，因此她將成立「AI人才研習所」讓年輕人有學習的機會，並能在社會上安身立命。

何欣純說，遷都台中不是不可以，她若當選也會朝著把台中打造成國際性都市努力，讓台中市擁有國際的各種條件。何欣純授旗給後援會總會長廖皇其，同時與青商成員們合影並高喊「凍蒜！」。

民進黨台中市長參選人何欣純今天出席「青商人挺何欣純後援會」成立大會。記者黃寅／攝影
民進黨台中市長參選人何欣純今天出席「青商人挺何欣純後援會」成立大會。記者黃寅／攝影

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