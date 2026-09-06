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猛攻蔣萬安！沈伯洋勞工後援會成立 陳時中疑失言稱「不選面相難看」

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
民進黨台北市長參選人沈伯洋（右）下午出席「沈伯洋勞工後援會」，受訪談到兒時聯絡簿引發討論，遭母親痛罵是「態度惡劣、目中無人、狂妄自大、自以為是的井底之蛙」，沈伯洋表示這是好久以前的聯絡簿，大家可以看到父母當時的立場、重點是要「認錯」，學會認錯非常重要。記者曾吉松／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋（右）下午出席「沈伯洋勞工後援會」，受訪談到兒時聯絡簿引發討論，遭母親痛罵是「態度惡劣、目中無人、狂妄自大、自以為是的井底之蛙」，沈伯洋表示這是好久以前的聯絡簿，大家可以看到父母當時的立場、重點是要「認錯」，學會認錯非常重要。記者曾吉松／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋今天成立勞工後援會，現場逾五百人到場應援，會場座位全數坐滿。行政院政委陳時中、勞動部長洪申翰都到場應援。陳時中繼上次攻擊台北市長蔣萬安面目可憎後，今天更稱要投給「勾錐」的沈伯洋，「「不要選面相難看的」。洪申翰更攻擊蔣背景稱為與勞工站一起，台北值得更好選擇。

今天勞工後援會包含陳時中、洪申翰、苗栗市長參選人林月琴、立委吳思瑤及綠營議員、勞工代表等人到場現場聚集逾500人，沈表示，勞工是撐起整個台北重要核心，未來要怎麼去做好跟勞工溝通平台，工會的目的，有什麼事情需要協助，都是很重要的問題。

陳時中一上來就誇站沈伯洋「勾錐」更爆出金句所選舉要選可愛的，「不要選面相難看的」，自己是牙醫師，看沈伯洋牙齒這這麼美，選他就對了，他提到昨天去高雄聽音樂會，想起早期國民黨執政愛河都是臭的、經濟也起不來，直到民進黨執政才逐漸進步，痛批蔣萬安四年前與他選舉稱要台北的兒童哭啼聲變成交響樂，「這交響樂實在是有夠難聽啦。」怒嗆台北現在什麼都沒有，剩下兒虐、廢監察院、倒閣，「最厲害的剩下一瓶牛奶。」該做的都沒在做。

勞動部長洪申翰也說，他與沈伯洋都是中生代政治工作者，就是要走進第一線，沈提出多項政策，但對手年紀沒有很大，卻沒辦法跟沈伯洋一樣提出解決問題，「有人說背景或各種答案」但他來自普通家庭看到這陣子北市府新聞，心裡有很多的困惑，「為什麼會會沒自覺？樣基層感受毫無同理心？」台北市需要更好的選擇，沈會給更多公平機會、更多保障。

民進黨台北市長參選人沈伯洋（前右三）下午出席「沈伯洋勞工後援會」，受訪談到兒時聯絡簿引發討論，遭母親痛罵是「態度惡劣、目中無人、狂妄自大、自以為是的井底之蛙」，沈伯洋表示這是好久以前的聯絡簿，大家可以看到父母當時的立場、重點是要「認錯」，學會認錯非常重要。記者曾吉松／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋（前右三）下午出席「沈伯洋勞工後援會」，受訪談到兒時聯絡簿引發討論，遭母親痛罵是「態度惡劣、目中無人、狂妄自大、自以為是的井底之蛙」，沈伯洋表示這是好久以前的聯絡簿，大家可以看到父母當時的立場、重點是要「認錯」，學會認錯非常重要。記者曾吉松／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋下午出席「沈伯洋勞工後援會」。記者曾吉松／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋下午出席「沈伯洋勞工後援會」。記者曾吉松／攝影

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