賴瑞隆邀陳其邁任競總主委 柯志恩廟口音樂會黃敏惠站台

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆今天表示，競選總部主委已邀請市長陳其邁出任，前總統蔡英文也會擔任重要職務。國民黨高雄市長參選人柯志恩今晚則舉辦廟口音樂會，邀嘉義市長黃敏惠站台。

年底高雄市長選舉，賴瑞隆、柯志恩均已完成登記參選。賴瑞隆今天上午出席高雄市長陳其邁「高雄，緊緊緊：2314天極限轉型」新書發表會，接受媒體聯訪表示，競選黨部主委已經邀請陳其邁出任，蔡英文也會擔任重要職務。

賴瑞隆說，他會延續陳其邁成果，讓高雄持續進步繁榮；未來包括蔡英文、前行政院長蘇貞昌及總統賴清德、副總統蕭美琴等，都會持續來高雄，為高雄加油。

中秋節前夕，賴瑞隆今天也與蔡英文前往左營知名庇護工場「中外餅舖」，親自體驗棋餅製作、包裝，也關心公益採購受影響狀況；賴瑞隆說，他第一時間認購500盒禮盒，昨天再額外認購300盒，以實際採購支持庇護員工。

柯志恩今天則出席多個民間慈善活動，晚間在高雄三鳳宮舉辦「高雄那卡西．柯志恩陪你來唱歌音樂會」，並邀黃敏惠站台。

柯志恩今天出席活動接受媒體聯訪，提到205兵工廠用地規劃時指出，205兵工廠約有57公頃，可當作南高雄非常重要發展據點，她提出希望建造為超越台北信義計畫區的融合政、商、公園、遊憩等功能的場域。