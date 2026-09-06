賴清德助選陳瑩暗諷幫自家開闢道路 吳秀華回擊：台東不需要選舉口號

賴清德總統今天赴台東為民進黨縣長參選人陳瑩助選，承諾陳瑩不會「在自家門口開路」，暗諷國民黨縣長參選人吳秀華家族發生東映渡假村聯外農路開闢爭議。吳秀華競選總部回擊，豪雨災損頻傳，縣府治水案件為何一案都未核定？台東需要實際的治水工程，不是選舉口號。

藍綠大咖陸續赴台東助選，國民黨主席鄭麗文昨日為縣長參選人吳秀華站台，今天改賴清德攜民進黨縣長參選人陳瑩前往台東天后宮參拜。賴總統公開承諾，未來陳瑩若擔任縣長，一定清廉、勤政、愛鄉土，每一分預算，都要用在照顧縣民與地方建設，不會「在自家門口開道路」。

陳瑩說，她謝謝總統的肯定與推薦，三項承諾一定說到做到，為台東鄉親全力以赴。

針對綠營說法，吳秀華競選總部表示，總統今天來台東，最重要的不是替誰站台，而是應該真正走進台東、傾聽鄉親的心聲。

競選總部也要提醒中央，近期台東接連遭遇豪雨，淹水、農損、道路與橋梁安全，都是鄉親每天最直接面對的問題。這些問題不是一句「天佑台灣」就能解決，而是需要中央拿出經費與具體行動。

競總質疑，為什麼台東縣政府送審的治水案件，至今一案都沒有核定？台東要的是實際的治水工程，不是選舉口號。真正的勘災，也不能只是打一通電話就能解決的。中央應該走到現場，看看鄉親的處境，把資源真正帶進台東。