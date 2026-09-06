陳時中為蘇巧慧站台 讚她是蘇貞昌嫡傳一定做更好

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天成立「新北四大藥業後援會」，行政院政委陳時中到場站台力挺，他指出自己跟高雄市長陳其邁都是行政院前院長蘇貞昌的徒弟，「我們的學師仔的都做得這麼好，那親傳、嫡傳的，這樣是不是更好？」，引發現場歡呼。

陳時中表示，蘇巧慧擔任立委期間相當認真，無論交通建設、市政議題，或中央與地方的聯繫、經費爭取都做得很好，如今投入新北市長選舉，提出的政見從六大福利、四大青年政策等議題，都有完整規畫。

陳時中也提到，蘇巧慧的父親蘇貞昌是前行政院長，是許多人的「師父」，他自己從蘇院長身上學到很多功夫，高雄市長陳其邁也稱蘇貞昌是師父，「現在我們的學師仔的都做得這麼好，那親傳、嫡傳的，這樣是不是更好。

陳時中也肯定蘇巧慧的選戰氣勢，提到昨天活動2萬多人到場，不可能靠動員而來，是蘇巧慧長時間「一步一腳印」累積而來的認同，距離投票日還有80幾天，接下來要把這股力量持續向外擴散，而藥師、藥局正是深入社區的重要據點，因此呼籲藥界朋友回到各自社區，向親朋好友推薦蘇巧慧。