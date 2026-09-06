快訊

今晚有彈性管制！「大象來了」昨晚士林10萬人潮擠爆 今啟動動線優化

遭吳靜怡影射持大麻煙彈…佀廣洋不忍了提告誹謗 明再提民事告訴

薔薔入境英國被拒！踩到3大地雷被盯上 遭警告：每次都會被這樣對待

聽新聞
0:00 / 0:00

陳時中為蘇巧慧站台 讚她是蘇貞昌嫡傳一定做更好

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
行政院政委陳時中（右）今天為民進黨新北市長參選人蘇巧慧站台。記者葉德正／攝影
行政院政委陳時中（右）今天為民進黨新北市長參選人蘇巧慧站台。記者葉德正／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天成立「新北四大藥業後援會」，行政院政委陳時中到場站台力挺，他指出自己跟高雄市長陳其邁都是行政院前院長蘇貞昌的徒弟，「我們的學師仔的都做得這麼好，那親傳、嫡傳的，這樣是不是更好？」，引發現場歡呼。

陳時中表示，蘇巧慧擔任立委期間相當認真，無論交通建設、市政議題，或中央與地方的聯繫、經費爭取都做得很好，如今投入新北市長選舉，提出的政見從六大福利、四大青年政策等議題，都有完整規畫。

陳時中也提到，蘇巧慧的父親蘇貞昌是前行政院長，是許多人的「師父」，他自己從蘇院長身上學到很多功夫，高雄市長陳其邁也稱蘇貞昌是師父，「現在我們的學師仔的都做得這麼好，那親傳、嫡傳的，這樣是不是更好。

陳時中也肯定蘇巧慧的選戰氣勢，提到昨天活動2萬多人到場，不可能靠動員而來，是蘇巧慧長時間「一步一腳印」累積而來的認同，距離投票日還有80幾天，接下來要把這股力量持續向外擴散，而藥師、藥局正是深入社區的重要據點，因此呼籲藥界朋友回到各自社區，向親朋好友推薦蘇巧慧。

蘇巧慧 陳時中 蘇貞昌 2026九合一選舉 新北 民進黨 新北市長 新北市選舉

2026九合一選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

助攻蘇巧慧 賴清德要支持者寫歷史：讓她成為新北首位女市長

新北市長激戰 藍「雙北共好」抗綠「雙總統級」造勢

賴清德開酸 蔣萬安回擊：圍蔣救賴

陳其邁出新書 蘇貞昌、蔡英文罕見合體預告陳其邁未來「位置坐很前面」

相關新聞

國民黨主席鄭麗文稱彰化縣長選情困難 籲團結勝選2028重返執政

國民黨彰化縣長候選人魏平政競選總部今舉行成立大會，黨主席鄭麗文及縣內20多名鄉鎮市、縣議員候選人到場相挺；鄭麗文表示，台灣政治要走正路，維繫穩定、善良、公道、正義的台灣民主，彰化縣一定勝選，幫助國民黨2028年重返執政。

影／「燕子」盧秀燕過溪、陳玉珍飛台 為彰化藍營魏平政助講加分

國民黨彰化縣長候選人魏平政競選總部成立大會，被視為黨內團結指標，台中市長盧秀燕穿上魏平政競選背心，立法委員陳玉珍搭機來台到彰化助選，她們都依循魏平政選舉「尊王」主軸，大力推薦王惠美政績卓著，強調魏平政是最佳接班人。

接棒蘇貞昌？蘇巧慧：讓新北成為國際城市是她要接的棒子

國民黨新北市長參選人李四川稱對手民進黨新北市長參選人蘇巧慧是接行政院前院長蘇貞昌棒子。蘇巧慧今天受訪時巧妙將政治接班轉化為城市願景，強調她要接下的棒子，是讓新北市升級成為國際級城市。至於兩人何時同台，蘇表示，蘇院長是自己的家人，未來在適當場合共同出席很自然，「不用刻意安排」

陳時中為蘇巧慧站台 讚她是蘇貞昌嫡傳一定做更好

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天成立「新北四大藥業後援會」，行政院政委陳時中到場站台力挺，他指出自己跟高雄市長陳其邁都是行政院前院長蘇貞昌的徒弟，「我們的學師仔的都做得這麼好，那親傳、嫡傳的，這樣是不是更好？」，引發現場歡呼。

林月琴再揭統戰疑雲 點名鍾東錦、徐功凡關係引關注

民進黨立委、苗栗市長參選人林月琴今天表示，國民黨籍苗栗縣議員、頭份市長參選人徐功凡與苗栗縣長鍾東錦關係親近，他也被媒體踢爆是位統戰頭子，長期穿梭於兩岸之間，帶團赴中的紀錄，還出現在中國統戰系統的官網。

賴瑞隆被蔡英文虧「賣命之徒」陳其邁再助攻：選票看到賴瑞隆就蓋下去

前總統蔡英文今天南下高雄，出席高雄市長陳其邁新書發表會，獲民進黨提名參選市長的立委賴瑞隆也受邀出席，賴受訪時透露已邀陳其邁出席競選總部主委，未來蔡總統也會擔任要職；蔡英文形容賴的行程是「賣命之徒」，提醒他要顧好身體，陳其邁會中還替賴拉票，「雖然今年選票沒有我的名字，但看到賴瑞隆蓋下去就對了。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。