【即時短評】王惠美的眼淚 洗得掉國民黨的紀律問題嗎？

國民黨籍彰化縣長王惠美，終究沒有出席國民黨彰化縣長提名人魏平政競選總部成立大會。就在前天，王惠美為國民黨彰縣提名風波哽咽；她說自己「愛黨愛彰化」，提名過程卻成為「心中罣礙」，也強調每天跑行程、「每天都在輔選」。

凡政治人物，不免都有自己的委屈；國民黨提名過程與溝通的粗糙，也不是第一次。但問題是，國民黨縣長候選人魏平政已登記參選，選戰正式開打，王惠美如今究竟還是不是國民黨員？

王惠美引起藍營群眾不滿的，不只是她有沒有喊一句「支持魏平政」，重點是她政治動作的強烈反差。日前國民黨主席鄭麗文南下彰化替魏平政站台，她沒有出席；魏平政登記參選，她也沒有出現。八月十四日，國民黨在彰化舉行輔選活動，她卻以不公開行程陪同總統賴清德，隔天又陪閣揆卓榮泰視察。公務陪同雖屬縣長職責，但在選舉敏感時刻如此一冷一熱，豈能怪藍營支持者看在眼裡不是滋味？

更何況，王惠美後來又為「水五金計畫案」公開感謝賴總統「把彰化放在心上」、「賴總統辛苦您了」，甚至表示「彰化人一定永遠感念您對改造彰化的決定性貢獻」。縣長為地方爭取建設，向中央示好不是罪過；藍綠合作推動地方建設，也是福國利民。但當自家候選人苦等她站台，自己卻屢屢對綠營釋出善意，這種政治鏡頭帶來的觀感又該如何解讀？

王惠美或許可以辯稱，她把縣政做好就是最好的輔選；也可以說黨中央五月後即缺乏溝通，連基本的尊重都沒有。這些說法未必全無道理。然「黨員」不是只有權利、還有義務。她兩度代表國民黨當選彰化縣長，如今到了交棒時刻，難道一句「我每天都在輔選」，就能取代身為黨員最基本的政治表態與團結責任？

尤其令人難以理解的是，王惠美若真的「愛黨」，更應明白她此刻不是一個普通黨員，而是國民黨籍彰化縣最高行政首長。對提名有意見，可以在提名前力爭；但提名既已完成、進入選戰階段，若仍以個人心結凌駕全黨勝敗，讓候選人苦等「歸隊」，這究竟是堅持原則，還是把個人恩怨置於黨員責任之上？

該被檢驗的還有鄭麗文，國民黨中央若認為王惠美的不滿並非無的放矢，那就應放下身段、拿出最大的誠意盡力完成整合，以促成黨內團結和諧為要務。若黨中央認為王惠美對黨提名人選消極以對，甚至已實質影響選情，就必須回答：要不要黨紀處分王惠美？

國民黨深入骨髓的絕症，就是一向把「團結」喊得震天價響，但一遇到利益與派系時，卻人人都可有「自己的例外」。若今天王惠美可因不滿提名而保持距離，明天其他縣市長、立委是否也可以因黨中央「不尊重自己」就選擇性輔選？如此下去，國民黨是一個黨還是一盤散沙？一人一把號、各吹各的調，又憑什麼要求民眾支持國民黨拿回執政權？

王惠美或有自己的委屈，但黨員的責任不能靠眼淚沖淡。她若真如自己所言「愛黨愛彰化」，最有說服力的方法，就是站出來明白宣示她支持黨的縣長提名人、要共同守住國民黨在彰化的執政權。否則，一面與綠營維持熱絡互動，一面卻讓黨內同志苦等歸隊，最後國民黨失去的將不只是一場彰化縣長選舉，更是早已分崩離析、所剩無幾的紀律與黨性。