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藥界成立後援會 蘇巧慧提藥品調度、藥局補助、人才加給3政見

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天成立「新北四大藥業後援會」。記者葉德正／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天成立「新北四大藥業後援會」。記者葉德正／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天成立「新北四大藥業後援會」。蘇巧慧致詞時表示，藥局是社區重要的健康節點，也是民眾最信任的地方之一，未來若能當上市長，將以「照顧照顧者」為核心，建立新北在地藥品即時調度機制、提高預算專案補助社區藥局，以及提供山海城鎮醫事人員執業生活加給與開業獎金，讓藥品供應不中斷，也讓專業人才願意留在新北。

蘇巧慧表示，過去COVID-19疫情期間，從口罩實名制、快篩到到府送藥，藥師及藥局都是政府最好的夥伴，尤其口罩實名制推動初期，藥局承擔物資保存、分配及民眾服務等工作「像在顧金條一樣」，讓政府資源能夠真正送進社區，守護國人健康．

近年藥品貨源不足、藥局經營壓力增加等問題，蘇巧慧提出建立新北在地藥品即時調度機制，中央雖有藥品調度平台，但地方可做得更細緻，未來可依新北市不同區域建立藥局聯合單位，在不違反「藥事法」前提下，強化大小藥局間的資訊交換及藥品調度，讓缺藥資訊更即時、管理更有效率。

蘇巧慧說，更可將新北市立醫院作為急需藥品的備用庫存，成為地方藥局在藥品調度上的重要後盾，這不僅是協助藥局解決貨源問題，更重要的是保障市民用藥不中斷。

蘇巧慧也說，藥局長期協助衛生局衛教宣導、健康保衛站等公共服務，地方政府雖無法直接提高健保藥師服務費，但針對藥局承擔的公共服務增加專案補助，讓藥局的付出獲得實質回饋。

蘇巧慧指出，新北山海城鎮各具特色，但因距離市區較遠，醫療資源相對不足，未來將鼓勵藥師及其他醫事專業人才前往服務，提供醫事人員執業生活加給、開業獎金，以及不開業獎金，鼓勵人才留在衛生所、公立醫院或山海城鎮服務。

蘇巧慧說，石門就曾有藥局面臨老藥師退休、藥局可能歇業的情況，最後由年輕一代辭去都市工作返鄉接手，地方政府應該透過制度給予支持，讓願意投入公共服務的專業人才留得下來。

蘇巧慧說，新北市基礎建設發展已進入新的階段，下一個20年不能只有硬體建設，更要從「人」出發，以科技、創造力及新制度解決城市問題，期盼打造一個靈活、有創造力、有執行力的新北，讓新北成為台灣人安居立命的首選，也成為外國人一生一定要來一次的城市。

蘇巧慧 藥局 後援 2026九合一選舉 新北 新北市選舉

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