蔣萬安兒網路遭攻擊！沈伯洋談小時候經歷籲停止 「保護小孩是紅線」

台北市長蔣萬安兒子近日因參與教育局遊學計畫遭綠營、網軍攻擊。民進黨台北市長參選人沈伯洋今天緩頰，應要去檢討制度，不要討論小朋友，更談到自己小時候很調皮，甚至在父母眼中「目中無人」，但從小父母就教導他要學會認錯，他也將這份工作帶到政治領域，這件事應討論是利益衝突、迴避問題。

沈伯洋表示，整件事從頭到尾他想討論都是利益衝突、迴避問題，標準應該要有什麼跟公眾說清楚，盡量不要接觸到小孩，他也以他小時候為例，自己比較調皮，當時父母甚至在他聯絡簿評語寫上「目中無人」，小時候做錯事就會先找人揹鍋，不過父母一直教育他做錯事就要認錯。

沈伯洋說，現在很感謝父母教誨，在政治裡面他也一直提倡，做錯了沒關係但要認，並告訴大家到底為什麼當時犯了這樣錯誤，要怎麼修，這是作為政治人物要負責任表現，而不管事保護國家安全、小孩都是他的紅線，所以他絕對不去講孩子而是一直強調制度本身。

而近日爆發市政議題，傳出有藍營議員指出，蔣萬安「鬥雞」形象讓他被困住，無法帶來外溢效應，沈伯洋直言，「沒有啊，他支持度還是很高啊。」她認為作為挑戰者最重要的事情就是要勤走基層，然後收集市民意見。