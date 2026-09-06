快訊

出門帶傘！4縣市大雨特報 恐一路下到明天

三大法人上周都買哪些ETF？這檔主動式狂掃46萬張、高股息也進前十

福華集團第三代廖國宏養生、有運動習慣 年僅55歲猝逝震驚飯店業

聽新聞
0:00 / 0:00

影／「燕子」盧秀燕過溪、陳玉珍飛台 為彰化藍營魏平政助講加分

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
台中市長盧秀燕穿上彰化縣長候選人魏平政的助選背心，喊出「彰化好施政，交給魏平政。」記者黃仲裕／攝影
台中市長盧秀燕穿上彰化縣長候選人魏平政的助選背心，喊出「彰化好施政，交給魏平政。」記者黃仲裕／攝影

國民黨彰化縣長候選人魏平政競選總部成立大會，被視為黨內團結指標，台中市長盧秀燕穿上魏平政競選背心，立法委員陳玉珍搭機來台到彰化助選，她們都依循魏平政選舉「尊王」主軸，大力推薦王惠美政績卓著，強調魏平政是最佳接班人。

魏平政競選今在彰化市旭光西路舉行成立大會，縣長王惠美未現身，全場助講卻繞著王惠美打轉，盧秀燕、陳玉珍的發言內容約三分之二稱讚王惠美。盧秀燕從台中市與彰化縣相接的新造兩座橋梁，一座在芬園鄉造價5億多元，另一座在和美鎮造價約33億元，都是她和王惠美共同努力的建設成果。

盧秀燕又提到中部空氣汙染整治，是她和王惠美、南投縣前縣長林明溱及國民黨籍立法委員爭取台中火力發電廠減碳，燃煤量從1600萬噸減至1100萬噸才有今天藍天白雲的景象。盧秀燕說，王惠美好的施政要同黨的人同路線繼續推動，「彰化好施政，交給魏平政」。

陳玉珍競選金門縣長，說自己搭飛機到台灣本島，來彰化縣為魏平政助選。她表示，彰化縣建設在王惠美過去8年任內做得非常好，魏平政不但是彰化在地子弟且有法律專業背景，對縣民來講有很大幫助，相信魏平政在王惠美的基礎上一定可接棒，不負選民所託。

當初爭取國民黨縣長提名的立委謝衣鳯、縣政府參議柯呈枋、彰化縣工商投資發展策進會總幹事洪榮章，今僅謝衣鳯到場但沒上台，她的母親前立委鄭汝芬、胞弟縣議長謝典霖站台助選。

謝衣鳯表示，今縣長王惠美未到，無法代替王惠美發言，看今天場面她（謝衣鳯）認為魏平政選舉今才開始整合，國民黨應加緊整合。

立法委員也是金門縣長候選人陳玉珍搭機抵達台灣本島，到彰化縣為縣長候選人魏平政站台和送上粽子。記者簡慧珍／攝影
立法委員也是金門縣長候選人陳玉珍搭機抵達台灣本島，到彰化縣為縣長候選人魏平政站台和送上粽子。記者簡慧珍／攝影

彰化縣長候選人魏平政競選總部成立大會，當初要參選縣長的3人僅立法委員謝衣鳯到場但沒上台。記者劉明岩／攝影
彰化縣長候選人魏平政競選總部成立大會，當初要參選縣長的3人僅立法委員謝衣鳯到場但沒上台。記者劉明岩／攝影

盧秀燕 陳玉珍 藍營 2026九合一選舉 魏平政 台中

2026九合一選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

王惠美送魏平政花籃 僅寫「圓滿順利」

王惠美花籃祝競總成立「圓滿順利」非「高票當選」 魏平政這麼看

鄭麗文台東挺吳秀華！千人旗海歡呼喊「選家人」 遭問王惠美笑而不答

影／賴清德赴台東為陳瑩助選 嘲諷「不能在家門口開路」暗諷對手

相關新聞

國民黨主席鄭麗文稱彰化縣長選情困難 籲團結勝選2028重返執政

國民黨彰化縣長候選人魏平政競選總部今舉行成立大會，黨主席鄭麗文及縣內20多名鄉鎮市、縣議員候選人到場相挺；鄭麗文表示，台灣政治要走正路，維繫穩定、善良、公道、正義的台灣民主，彰化縣一定勝選，幫助國民黨2028年重返執政。

影／「燕子」盧秀燕過溪、陳玉珍飛台 為彰化藍營魏平政助講加分

國民黨彰化縣長候選人魏平政競選總部成立大會，被視為黨內團結指標，台中市長盧秀燕穿上魏平政競選背心，立法委員陳玉珍搭機來台到彰化助選，她們都依循魏平政選舉「尊王」主軸，大力推薦王惠美政績卓著，強調魏平政是最佳接班人。

接棒蘇貞昌？蘇巧慧：讓新北成為國際城市是她要接的棒子

國民黨新北市長參選人李四川稱對手民進黨新北市長參選人蘇巧慧是接行政院前院長蘇貞昌棒子。蘇巧慧今天受訪時巧妙將政治接班轉化為城市願景，強調她要接下的棒子，是讓新北市升級成為國際級城市。至於兩人何時同台，蘇表示，蘇院長是自己的家人，未來在適當場合共同出席很自然，「不用刻意安排」

林月琴再揭統戰疑雲 點名鍾東錦、徐功凡關係引關注

民進黨立委、苗栗市長參選人林月琴今天表示，國民黨籍苗栗縣議員、頭份市長參選人徐功凡與苗栗縣長鍾東錦關係親近，他也被媒體踢爆是位統戰頭子，長期穿梭於兩岸之間，帶團赴中的紀錄，還出現在中國統戰系統的官網。

賴瑞隆被蔡英文虧「賣命之徒」陳其邁再助攻：選票看到賴瑞隆就蓋下去

前總統蔡英文今天南下高雄，出席高雄市長陳其邁新書發表會，獲民進黨提名參選市長的立委賴瑞隆也受邀出席，賴受訪時透露已邀陳其邁出席競選總部主委，未來蔡總統也會擔任要職；蔡英文形容賴的行程是「賣命之徒」，提醒他要顧好身體，陳其邁會中還替賴拉票，「雖然今年選票沒有我的名字，但看到賴瑞隆蓋下去就對了。」

哭完之後彰化縣長王惠美今天去哪裡？臉書PO圖文「抱孫金金看」

國民黨縣長候選人魏平政競選總部今成立，縣長王惠美缺席去哪裡？她在個人臉書PO文歡迎孫女報到，稱「雖然世界紛紛擾擾，但是家裡最好。我們會用最無私的愛，伴隨著你長大。」並以也別忘了，繼續做對的事，做應該做的事，做對彰化有利的事，讓彰化成為最美好的宜居城市！」對選舉隻字未提。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。