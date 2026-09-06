影／「燕子」盧秀燕過溪、陳玉珍飛台 為彰化藍營魏平政助講加分

國民黨彰化縣長候選人魏平政競選總部成立大會，被視為黨內團結指標，台中市長盧秀燕穿上魏平政競選背心，立法委員陳玉珍搭機來台到彰化助選，她們都依循魏平政選舉「尊王」主軸，大力推薦王惠美政績卓著，強調魏平政是最佳接班人。

魏平政競選今在彰化市旭光西路舉行成立大會，縣長王惠美未現身，全場助講卻繞著王惠美打轉，盧秀燕、陳玉珍的發言內容約三分之二稱讚王惠美。盧秀燕從台中市與彰化縣相接的新造兩座橋梁，一座在芬園鄉造價5億多元，另一座在和美鎮造價約33億元，都是她和王惠美共同努力的建設成果。

盧秀燕又提到中部空氣汙染整治，是她和王惠美、南投縣前縣長林明溱及國民黨籍立法委員爭取台中火力發電廠減碳，燃煤量從1600萬噸減至1100萬噸才有今天藍天白雲的景象。盧秀燕說，王惠美好的施政要同黨的人同路線繼續推動，「彰化好施政，交給魏平政」。

陳玉珍競選金門縣長，說自己搭飛機到台灣本島，來彰化縣為魏平政助選。她表示，彰化縣建設在王惠美過去8年任內做得非常好，魏平政不但是彰化在地子弟且有法律專業背景，對縣民來講有很大幫助，相信魏平政在王惠美的基礎上一定可接棒，不負選民所託。

當初爭取國民黨縣長提名的立委謝衣鳯、縣政府參議柯呈枋、彰化縣工商投資發展策進會總幹事洪榮章，今僅謝衣鳯到場但沒上台，她的母親前立委鄭汝芬、胞弟縣議長謝典霖站台助選。

謝衣鳯表示，今縣長王惠美未到，無法代替王惠美發言，看今天場面她（謝衣鳯）認為魏平政選舉今才開始整合，國民黨應加緊整合。

立法委員也是金門縣長候選人陳玉珍搭機抵達台灣本島，到彰化縣為縣長候選人魏平政站台和送上粽子。記者簡慧珍／攝影