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談兒時聯絡簿 沈伯洋：學會認錯很重要
民進黨台北市長參選人沈伯洋今天下午出席「沈伯洋勞工後援會」活動，對於兒時聯絡簿內容近日引發討論，聯絡簿中遭母親留下「態度惡劣、目中無人、狂妄自大、自以為是的井底之蛙」等重話，沈伯洋表示，這是很久以前的聯絡簿，從中可以看到父母當時的立場，但他認為重點是「認錯」，學會認錯非常重要。
沈伯洋表示，這是自己兒時留下的聯絡簿，小時候比較調皮一點，所以不嚴厲的話可能也沒辦法像這樣正常長大，很感謝父母對他的栽培和管教。他說，無論發生什麼事情，「認錯」都是很重要的事情，學會承認錯誤，也是成長過程中重要的一課。對於母親當年留下的嚴厲評語，沈伯洋則沒有多作解釋，強調那是很久以前的事情，重點還是在於從過程中學會認錯、面對自己的問題。
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