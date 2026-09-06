青年選票是勝選關鍵？蘇巧慧：全方位照顧不同世代

2026選戰越來越熱，青年選票被認為是藍綠決勝關鍵點。民進黨新北市長參選人蘇巧慧表示，未來的新北市應是一座讓不同世代、不同族群都能找到「家」的感覺、安心生活的城市，透過政策拉近不同世代的距離，讓每個人都能在新北找到舒服、屬於自己的位置，未來也會用同樣的態度經營城市。

蘇巧慧表示，她是最早提出青年政見的參選人，政見內容也相當全方位，從婚育宅、創業就業支持，到心靈諮商等各個面向，希望能全方位幫助剛出社會、或剛成立家庭的青年，希望支持年輕人在社會立足、成家的根本，要繼續努力，讓青年能夠在新北安心發展。

蘇巧慧說，創意是與青年世代以及不同世代拉近距離的好方法，昨天競選總部成立大會活動中的背板受到歡迎，現場也設置許多互動裝置及應援活動，希望讓大家感受到她的想法。

蘇巧慧認為，未來的新北市應該讓不同世代、不同族群，都能找到像家一樣安心的感覺，因此從競選活動開始就會朝這個方向努力，未來也會用同樣的態度來經營城市。