接棒蘇貞昌？蘇巧慧：讓新北成為國際城市是她要接的棒子

國民黨新北市長參選人李四川稱對手民進黨新北市長參選人蘇巧慧是接行政院前院長蘇貞昌棒子。蘇巧慧今天受訪時巧妙將政治接班轉化為城市願景，強調她要接下的棒子，是讓新北市升級成為國際級城市。至於兩人何時同台，蘇表示，蘇院長是自己的家人，未來在適當場合共同出席很自然，「不用刻意安排」

蘇巧慧指出，當年蘇貞昌努力讓台北縣蛻變為台灣的工商大縣，並推動「一鄉鎮一特色」，讓台北縣成為台灣知名、令人驕傲的縣市。

蘇巧慧說，未來期待讓新北市升級成為國際級的城市，不只是讓台灣人認識新北，也希望讓外國人來到台灣時，都會覺得「一生一定要到訪一次」。

蘇巧慧說，讓新北市成為讓台灣人驕傲、讓國際都知名的大城，這就是他接下來的棒子，未來將朝這個方向努力。