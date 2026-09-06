昨萬人造勢場拭淚？蘇巧慧解釋：是擦鏡片上的雨水

民進黨新北市長參選人蘇巧慧昨天舉行競選總部成立大會，主辦單位稱超過2萬人冒雨到場。蘇巧慧今受訪表示，非常感謝支持者到場，期待11月28日迎來新北的新契機、新時代。被問到昨天被拍到疑似擦眼淚，蘇巧慧說，那個不是擦眼淚，昨天雨真的滿大的，「有戴眼鏡的人都知道，要整理一下」。

蘇巧慧表示，昨天是這次競選活動第一場大型活動，非常感謝在天氣不穩定的狀況下，仍有超過2萬人來到現場幫忙加油打氣，也感謝賴清德總統、蔡英文及陳其邁市長親自到場為她加油。

蘇巧慧說，所有人都和我們一樣，都在期待一個新的時代要來臨，這個新的時代，是希望新北市可以進步得更快、跑得更快，因此接下來會繼續努力，讓還沒有加入、認同團隊的人也能夠加入，在11月28日能迎來新北新契機、新時代。

對手國民黨新北市長參選人李四川本月12日在板二造勢將邀請新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安等人站台，蘇巧慧表示，每個陣營都會有自己的節奏，都尊重，自己會努力自己的方向、全力衝刺，希望能夠贏得最多認同。