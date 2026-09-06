快訊

出門帶傘！4縣市大雨特報 恐一路下到明天

三大法人上周都買哪些ETF？這檔主動式狂掃46萬張、高股息也進前十

福華集團第三代廖國宏養生、有運動習慣 年僅55歲猝逝震驚飯店業

聽新聞
0:00 / 0:00

昨萬人造勢場拭淚？蘇巧慧解釋：是擦鏡片上的雨水

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天舉行新北四大藥業後援會成立大會。記者葉德正／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天舉行新北四大藥業後援會成立大會。記者葉德正／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧昨天舉行競選總部成立大會，主辦單位稱超過2萬人冒雨到場。蘇巧慧今受訪表示，非常感謝支持者到場，期待11月28日迎來新北的新契機、新時代。被問到昨天被拍到疑似擦眼淚，蘇巧慧說，那個不是擦眼淚，昨天雨真的滿大的，「有戴眼鏡的人都知道，要整理一下」。

蘇巧慧表示，昨天是這次競選活動第一場大型活動，非常感謝在天氣不穩定的狀況下，仍有超過2萬人來到現場幫忙加油打氣，也感謝賴清德總統、蔡英文及陳其邁市長親自到場為她加油。

蘇巧慧說，所有人都和我們一樣，都在期待一個新的時代要來臨，這個新的時代，是希望新北市可以進步得更快、跑得更快，因此接下來會繼續努力，讓還沒有加入、認同團隊的人也能夠加入，在11月28日能迎來新北新契機、新時代。

對手國民黨新北市長參選人李四川本月12日在板二造勢將邀請新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安等人站台，蘇巧慧表示，每個陣營都會有自己的節奏，都尊重，自己會努力自己的方向、全力衝刺，希望能夠贏得最多認同。

蘇巧慧 雨水 陳其邁 2026九合一選舉 新北市選舉

2026九合一選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

蘇巧慧競總估逾2萬人助陣 賴清德致詞後即離場、散場出口一度壅塞

新北市長激戰 藍「雙北共好」抗綠「雙總統級」造勢

雨中萬人助陣 蘇巧慧喊「新北不是台北衛星」：我們是一片繁星

助攻蘇巧慧 賴清德要支持者寫歷史：讓她成為新北首位女市長

相關新聞

國民黨主席鄭麗文稱彰化縣長選情困難 籲團結勝選2028重返執政

國民黨彰化縣長候選人魏平政競選總部今舉行成立大會，黨主席鄭麗文及縣內20多名鄉鎮市、縣議員候選人到場相挺；鄭麗文表示，台灣政治要走正路，維繫穩定、善良、公道、正義的台灣民主，彰化縣一定勝選，幫助國民黨2028年重返執政。

影／「燕子」盧秀燕過溪、陳玉珍飛台 為彰化藍營魏平政助講加分

國民黨彰化縣長候選人魏平政競選總部成立大會，被視為黨內團結指標，台中市長盧秀燕穿上魏平政競選背心，立法委員陳玉珍搭機來台到彰化助選，她們都依循魏平政選舉「尊王」主軸，大力推薦王惠美政績卓著，強調魏平政是最佳接班人。

接棒蘇貞昌？蘇巧慧：讓新北成為國際城市是她要接的棒子

國民黨新北市長參選人李四川稱對手民進黨新北市長參選人蘇巧慧是接行政院前院長蘇貞昌棒子。蘇巧慧今天受訪時巧妙將政治接班轉化為城市願景，強調她要接下的棒子，是讓新北市升級成為國際級城市。至於兩人何時同台，蘇表示，蘇院長是自己的家人，未來在適當場合共同出席很自然，「不用刻意安排」

林月琴再揭統戰疑雲 點名鍾東錦、徐功凡關係引關注

民進黨立委、苗栗市長參選人林月琴今天表示，國民黨籍苗栗縣議員、頭份市長參選人徐功凡與苗栗縣長鍾東錦關係親近，他也被媒體踢爆是位統戰頭子，長期穿梭於兩岸之間，帶團赴中的紀錄，還出現在中國統戰系統的官網。

賴瑞隆被蔡英文虧「賣命之徒」陳其邁再助攻：選票看到賴瑞隆就蓋下去

前總統蔡英文今天南下高雄，出席高雄市長陳其邁新書發表會，獲民進黨提名參選市長的立委賴瑞隆也受邀出席，賴受訪時透露已邀陳其邁出席競選總部主委，未來蔡總統也會擔任要職；蔡英文形容賴的行程是「賣命之徒」，提醒他要顧好身體，陳其邁會中還替賴拉票，「雖然今年選票沒有我的名字，但看到賴瑞隆蓋下去就對了。」

哭完之後彰化縣長王惠美今天去哪裡？臉書PO圖文「抱孫金金看」

國民黨縣長候選人魏平政競選總部今成立，縣長王惠美缺席去哪裡？她在個人臉書PO文歡迎孫女報到，稱「雖然世界紛紛擾擾，但是家裡最好。我們會用最無私的愛，伴隨著你長大。」並以也別忘了，繼續做對的事，做應該做的事，做對彰化有利的事，讓彰化成為最美好的宜居城市！」對選舉隻字未提。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。