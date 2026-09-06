聽新聞
0:00 / 0:00
昨萬人造勢場拭淚？蘇巧慧解釋：是擦鏡片上的雨水
民進黨新北市長參選人蘇巧慧昨天舉行競選總部成立大會，主辦單位稱超過2萬人冒雨到場。蘇巧慧今受訪表示，非常感謝支持者到場，期待11月28日迎來新北的新契機、新時代。被問到昨天被拍到疑似擦眼淚，蘇巧慧說，那個不是擦眼淚，昨天雨真的滿大的，「有戴眼鏡的人都知道，要整理一下」。
蘇巧慧表示，昨天是這次競選活動第一場大型活動，非常感謝在天氣不穩定的狀況下，仍有超過2萬人來到現場幫忙加油打氣，也感謝賴清德總統、蔡英文及陳其邁市長親自到場為她加油。
蘇巧慧說，所有人都和我們一樣，都在期待一個新的時代要來臨，這個新的時代，是希望新北市可以進步得更快、跑得更快，因此接下來會繼續努力，讓還沒有加入、認同團隊的人也能夠加入，在11月28日能迎來新北新契機、新時代。
對手國民黨新北市長參選人李四川本月12日在板二造勢將邀請新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安等人站台，蘇巧慧表示，每個陣營都會有自己的節奏，都尊重，自己會努力自己的方向、全力衝刺，希望能夠贏得最多認同。
2026九合一選舉
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。