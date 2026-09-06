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林月琴再揭統戰疑雲 點名鍾東錦、徐功凡關係引關注

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨苗栗市長參選人、立委林月琴。圖／取自林月琴臉書
民進黨苗栗市長參選人、立委林月琴。圖／取自林月琴臉書

民進黨立委、苗栗市長參選人林月琴今天表示，國民黨籍苗栗縣議員、頭份市長參選人徐功凡與苗栗縣長鍾東錦關係親近，他也被媒體踢爆是位統戰頭子，長期穿梭於兩岸之間，帶團赴中的紀錄，還出現在中國統戰系統的官網。

林月琴表示，他日前才揭發，苗栗縣有9件道路修復標案爭議，該9案預算與底價完全相同，且僅由6家固定廠商輪流投標並得標，決標價差甚至不到千分之一，宛如「幽靈標案」，恐有內神通外鬼、侵害公帑與公共利益之嫌，要求苗栗縣長鍾東錦應向社會大眾說清楚。

林月琴說，由鍾東錦縣長陪同登記的徐功凡，也被踢爆是位統戰頭子，長期穿梭於兩岸之間，帶團赴中的紀錄，還出現在中國統戰系統的官網；除此之外，還有徐永煌、溫志強及劉秋東等鄉鎮市長涉弊遭判刑。

林月琴表示，苗栗縣有前科累累的縣長，有弊案不斷的鄉鎮市長，現在多了熱衷統戰交流的現任議員、市長參選人，長期沒有政黨輪替的苗栗縣，讓一批批掌握權力的人，隨心所欲為所欲為。

林月琴指出，苗栗的非藍團隊，是撥開苗栗重重疑雲的最好選擇，這次選舉請大家給她一個機會，也給所有進步力量一個機會，11月28日投票日，不再縱容國民黨。

林月琴 鍾東錦 統戰 2026九合一選舉 苗栗縣選舉

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