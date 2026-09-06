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蕭美琴挺莊競程成立毛小孩後援會：打造動物友善城市

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
蕭美琴也見證莊競程成立全國首個縣市長候選人「毛小孩後援會」。記者郭政芬／攝影
蕭美琴也見證莊競程成立全國首個縣市長候選人「毛小孩後援會」。記者郭政芬／攝影

中秋佳節將至，副總統蕭美琴今日與民進黨新竹市長參選人莊競程合體手做毛小孩月餅，並邀請貓咪「眉睫」現場試吃；蕭美琴也見證莊競程成立全國首個縣市長候選人「毛小孩後援會」，現場湧入狗派、貓奴支持者，新竹市前後任獸醫師公會理事長陳明遠、林聞櫃也現身力挺。

莊競程提出「新竹動物友善治理升級計畫」，從動物照護、健康安全、友善空間及公私協力等面向推動政策。他表示，將建立「智慧動物照護網」，改善犬舍、貓舍、醫療隔離及認養展示空間，並建立動物健康、救援及認養追蹤機制；同時強化寵物食品、用品資訊管理及安全消費宣導。

在友善空間方面，莊競程說，將盤點全市寵物活動及友善空間需求，改善既有場地並逐步延伸至社區、綠地與商圈，打造「寵物友善生活圈」，邀請餐飲、住宿、商圈、企業及社區加入「新竹友善動物城市平台」，推動友善動物標章2.0。

他也將串聯獸醫師、寵物產業及動保團體，提升動物照護品質，並把生命教育帶進校園與社區；未來建立跨局處動物友善治理機制及城市指標，定期檢視政策成果，讓毛小孩家庭需求納入城市治理。

蕭美琴表示，照顧毛小孩和城市治理一樣，都需要細心照料，莊競程提出的毛小孩政策，從收養、照顧到生活環境提出完整政策，展現對生命的尊重。她並以「總工程師」、「城市除錯者」、「社福精算師」及「資源整合者」形容莊競程，肯定其生醫工程專業及中央、地方行政與民代經驗。

蕭美琴強調，新竹是台灣科技發展引擎，未來除持續科技、建設與生活品質發展，也應將「人性關懷」與「生命尊重」融入治理，期待莊競程整合中央、地方資源，打造兼具科技、溫度與生命尊重的城市。

現場湧入狗派、貓奴支持者，新竹市前後任獸醫師公會理事長陳明遠、林聞櫃也現身力挺。記者郭政芬／攝影
現場湧入狗派、貓奴支持者，新竹市前後任獸醫師公會理事長陳明遠、林聞櫃也現身力挺。記者郭政芬／攝影

莊競程提出「新竹動物友善治理升級計畫」，從動物照護、健康安全、友善空間及公私協力等面向推動政策。記者郭政芬／攝影
莊競程提出「新竹動物友善治理升級計畫」，從動物照護、健康安全、友善空間及公私協力等面向推動政策。記者郭政芬／攝影

蕭美琴表示，莊競程提出的毛小孩政策，從收養、照顧到生活環境提出完整政策，展現對生命的尊重。記者郭政芬／攝影
蕭美琴表示，莊競程提出的毛小孩政策，從收養、照顧到生活環境提出完整政策，展現對生命的尊重。記者郭政芬／攝影

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