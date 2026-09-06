民眾黨祭黨紀禁助選徐欣瑩 鄭朝方競辦：選舉一時、誠信一輩子

竹北藍白合破局，民眾黨今天拍板，決議新竹縣各級選舉參選人「不得私自與他黨縣長候選人合作或為其助選」，包含國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩等人，違者最重可開除黨籍。對此，民進黨新竹縣長參選人鄭朝方競選辦公室表示「選舉是一時的，誠信是一輩子的。」

「選舉是一時的，誠信是一輩子的。」鄭朝方競選辦公室發言人羅子淮表示，​他黨事務與黨紀都表達尊重。但最重要的是對新竹縣民的承諾與誠信。「我們專注在自己的腳步上，繼續用政見與實績來爭取鄉親的認同。」

羅子淮指出，「只有政績，才能超越政黨」無論支持者來自哪一個政黨、哪一種政治立場，只要期待新竹縣變得更好，我們都會珍惜。