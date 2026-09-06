陳亭妃醫界大聯盟後援會誓師授旗 下月競總將成立

選戰增溫，投入下屆台南市長選舉的立委陳亭妃今中午舉行「陳亭妃醫界大聯盟後援會」誓師及授旗大會，由擔任競總主委的台南市長黃偉哲親自授旗，至於陳競選總部已敲定下月11日在永康區鹽行國中重劃區成立。

「陳亭妃醫界大聯盟後援會」由在總會長、台南市醫師公會理事長賴俊良帶領下，集結27大醫事團體及醫療專業人士，共同宣誓支持陳亭妃，展現醫界大團結的強大力量。陳亭妃也親自授旗給總會長及各醫事團體代表，象徵醫界集結成為陳亭妃最佳後盾。

陳亭妃表示，從5月「陳亭妃醫界大聯盟後援會」率先成立，到今天正式誓師授旗，看見醫界夥伴大家一起站出來，這份支持對她而言不只是選舉上的鼓勵，更代表醫界對她長期投入地方、爭取醫療資源及服務基層的信任。

黃偉哲也推崇陳亭妃行動派接地氣，他表示，台南市政經驗一棒接一棒，從賴清德總統到自己，每一棒都累積寶貴經驗，一步步為台南打下基礎。相信從政28年的陳亭妃，能讓市政無縫接軌，延續並深化歷屆市府的成果。

黃偉哲也回憶，疫情爆發時正逢過年，自己和亭妃都不敢休息，四處奔波協調口罩資源，就是要守護台南市民的健康。他強調，這次選舉不打口水戰，就是腳踏實地回應人民期待，也期盼民進黨市議員候選人「100%全壘打」，讓新的市府與議會團隊攜手合作，為市民提供更好的服務。

陳亭妃指出，賴清德總統提出「健康台灣」願景，就是希望讓台灣的醫療體系更健全、人民能夠獲得更完善的健康照護。台南更要成為健康台灣的重要一環，未來除了持續強化醫療資源，也要重視長照、公共衛生、基層醫療、偏鄉醫療環境改善以及醫療科技，讓醫療不只是「治病」，更要從預防、照護到健康促進，完整守護市民。

隨著選戰升溫，外界也好奇陳亭妃競選總部何時成立？陳會後受訪時表示，已確定10月11日在永康鹽行國中重劃區，陳表示，競總設計理念全新，融合綠色和桃紅色，以「妃常幸福」為主軸，使用貨櫃屋，跳脫傳統政治風格，展現美學與臺南女性思維，讓人感受到幸福的城市氛圍，外觀設計包括跑道等元素，強調創新與活力。

陳亭妃醫界大聯盟後援會今中午舉行誓師授旗 ，競選總部將在下月成立。記者謝進盛／攝影