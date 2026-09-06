賴瑞隆被蔡英文虧「賣命之徒」陳其邁再助攻：選票看到賴瑞隆就蓋下去

前總統蔡英文今天南下高雄，出席高雄市長陳其邁新書發表會，獲民進黨提名參選市長的立委賴瑞隆也受邀出席，賴受訪時透露已邀陳其邁出席競選總部主委，未來蔡總統也會擔任要職；蔡英文形容賴的行程是「賣命之徒」，提醒他要顧好身體，陳其邁會中還替賴拉票，「雖然今年選票沒有我的名字，但看到賴瑞隆蓋下去就對了。」

地方大選完成登記後，選戰進入白熱化，賴瑞隆團隊已找好競總位置，地點位於左營區，預計近期就會揭曉。

今天陳其邁新書發表會，前總統蔡英文、前行政院長蘇貞昌受邀出席，賴特別受邀上台，在蘇貞昌、蔡英文及陳其邁上台前發言，他說，很多人認為賴瑞隆是一個比較無趣，存在感比較低的政治人物，但他也在提升自己，在每一次學習中成長。

賴致詞內容「尊邁」，以市府團隊對於施政堅持不能固執、面對錯誤不閃躲的理念鞭策自己，積極面對、正面處理，從不推託其他人，當然也不會甩鍋其他的縣市。

講到最後，賴還秀出自己手機LINE的頁面，向台下陳其邁喊話「如果未來市長麥克風越來越大隻，拜託以後接到賴瑞隆電話也要接起來。」

賴瑞隆初選出線以來，加上今天已4度與蔡英文同台出席活動，蔡英文說，「現在壓力最大的應該是誰？是要接班的那個人」，不過她剛才聽賴瑞隆談話，充滿了自信，她覺得這是可以放心託付的市長。

蔡英文說，陳其邁做事很拼，有人說他是「亡命之徒」，拼命在做事，但她看賴瑞隆這段時間行程表，她很擔心是「賣命之徒」，一個拼了命在做事，一個是不怕累，不過身體也要顧。

蔡英文向台下賴瑞隆說，下一棒不會比較輕鬆，所以要吃飽，把身體弄得比較壯一點，陳其邁說「緊緊緊」，你也要「緊緊緊」，不是要延續他，而是把前一棒成果接好，政治裡面的接棒不是把前一個人的工作照抄一遍，而是知道下一段路要往哪裡走。

蔡英文說，陳其邁這幾年讓高雄「轉型有成、成長有感」，接下來對賴瑞隆的期待就是「轉型交棒、成長更棒」。陳其邁會中也替賴瑞隆拉票，「雖然今年選票沒有我的名字，但看到賴瑞隆蓋下去就對了。」

即將卸任的高雄市長陳其邁出版「高雄，緊緊緊：2314天極限轉型」，今天舉辦新書發表會，前總統蔡英文、前行政院長蘇貞昌罕見同台。記者張議晨／攝影