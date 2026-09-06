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國民黨主席鄭麗文稱彰化縣長選情困難 籲團結勝選2028重返執政

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
國民黨主席鄭麗文推薦縣長候選人魏平政是學歷、人品、專業、認真都優秀的人。記者黃仲裕／攝影
國民黨主席鄭麗文推薦縣長候選人魏平政是學歷、人品、專業、認真都優秀的人。記者黃仲裕／攝影

國民黨彰化縣長候選人魏平政競選總部今舉行成立大會，黨主席鄭麗文及縣內20多名鄉鎮市、縣議員候選人到場相挺；鄭麗文表示，台灣政治要走正路，維繫穩定、善良、公道、正義的台灣民主，彰化縣一定勝選，幫助國民黨2028年重返執政

魏平政競總成立大會出席地方知名人士一如事前公布名單，擔任競總榮譽主委的國民黨中央評議委員會委員趙守博、前縣長阮剛猛、立委陳玉珍和謝衣鳯、台中市長盧秀燕、前立委鄭汝芬、彰化縣議長謝典霖等人到場，新北市副市長劉和然以預錄影片支持魏平政，影片中承諾一定會找時間南下幫魏平政助選。

魏平政介紹自己女兒22歲，大學剛畢業要找工作，兒子兩歲需要照顧，他深感必須創造年輕人好就業、兒童安心成長的環境，而自己出身傳統產業並有相關工作經驗，自認有責任創造好環境給年輕人在家鄉有好發展、孩子得到好照顧，因此投入這次縣長選舉，在縣長王惠美執政優秀的基礎上，他一定帶領彰化縣起飛邁向成為第七都。

鄭麗文表示，盧秀燕、王惠美競選縣市長時，外界都不看好選情，親綠媒體稱二人民調大輸當時台中市長林佳龍、彰化縣長魏明谷，還稱盧秀燕競選活動找人充場面實際冷清，開票結果盧秀燕、王惠美大勝，8年政績優異；中、彰、投、苗、雲都是國民黨執政，不敢忘記選民託付，政績有共目睹，彰化縣一定要交棒給魏平政才能延續王惠美的施政理念。

鄭麗文又說，這次選舉不容易、不簡單，要挑戰很多困難，國民黨推薦學歷、人品、專業、認真最優秀的候選人，願意付出勇於承擔，她相信全黨團結之下無論多麼困難，一定可以像今天彰化天氣撥雲見日、藍天白雲，贏得彰化縣勝選，彰化勝選、國民黨2028重返執政。

國民黨主席鄭麗文親授黨旗給縣長候選人魏平政。記者黃仲裕／攝影
國民黨主席鄭麗文親授黨旗給縣長候選人魏平政。記者黃仲裕／攝影

鄭麗文 重返執政 國民黨 2026九合一選舉 魏平政 彰化縣選舉 謝典霖 競選總部

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