哭完之後彰化縣長王惠美今天去哪裡？臉書PO圖文「抱孫金金看」

國民黨縣長候選人魏平政競選總部今成立，縣長王惠美缺席去哪裡？她在個人臉書PO文歡迎孫女報到，稱「雖然世界紛紛擾擾，但是家裡最好。我們會用最無私的愛，伴隨著你長大。」並以也別忘了，繼續做對的事，做應該做的事，做對彰化有利的事，讓彰化成為最美好的宜居城市！」對選舉隻字未提。

王惠美育有三名子女，兩名女兒待字閨中，長子沒打算從政，目前任職私人公司遠離政治圈，婚後與妻子生活低調。王惠美今PO出抱著長孫女「金金看」照片，洋溢「有孫萬事足」的慈愛與幸福。

王惠美文章寫道「親愛的孩子，歡迎你的到來。雖然世界紛紛擾擾，但是家裡最好。我們會用最無私的愛，伴隨著你長大。」、「希望你長大的時候，可以從家裡坐著捷運去上學，帶你的好朋友們搭捷運來鹿港遊玩，坐捷運和同學去彰交特定區的新總圖書館K書，更希望詹雅雯、陳隨意、方文琳、陳雷、任賢齊、陳昇和浩子等彰化出生的歌手，共同回來大巨蛋開演唱會，我們一起去追星；也別忘記帶我去員林看自行車pump track比賽！也期待我們的水五金、精密機械、自行車、汽車、輪胎和紡織織襪等產業，繼續閃亮在世界經貿舞台上！

「彰化就像一顆大樹，庇蔭我們世世代代，以後你也要和我們一樣守護這顆大樹，讓它根基盤固，不斷的健康茁壯！也別忘了，繼續做對的事，做應該做的事，做對彰化有利的事，讓彰化成為最美好的宜居城市！」

王惠美文中提到她對彰化縣未來建設期待，彰化縣特色產業，強調「繼續做對的事，做應該做的事，做對彰化有利的事…」全文未提及選舉，似乎透露未來3個月任期的動向，繼續向中央爭取建設、經費。

王惠美上周五（4日）公開說明，做好縣政就是在輔選，可是沒說出輔選魏平政。彰化縣長選情因四方競逐緊繃，可預見總統賴清德、行政院長卓榮泰可能再用視察建設之名行輔選立法委員陳素月之實，王惠美屆時再度靠近賴、卓是否再引爆藍營炸鍋則有待觀察。