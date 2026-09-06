聽新聞
0:00 / 0:00
聲援兒子貼文疑「網軍反串」？蔣萬安一句話怒轟：民眾會看得非常清楚
台北市長蔣萬安兒子近日遭綠營、網軍攻擊，有自稱蔣得立國中同學在Theards貼文幫蔣說話，卻遭其他網友質疑該帳號疑「反串」？蔣萬安今受訪被問及「網軍反串」？蔣說，現在網路言論真真假假，從過往例子也看到很多反串，「這次我相信民眾會看得非常清楚」。
蔣萬安今天下午到台灣省城隍廟參加普度活動，對於兒子被網軍鋪天蓋地攻擊，甚至還傳出有黨內議員稱，與沈伯洋民調拉鋸縮小？會不會擔心影響中間選民？蔣說，他就是持續像每一天，面對媒體朋友的提問，就市政議題一一回覆。
蔣萬安也提到，現在正值總質詢期間，議員就市政議題的質詢，他也都清楚說明、跟市民來報告，他會持續將各項市政做好，爭取民眾的認同跟支持。
2026九合一選舉
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。