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聲援兒子貼文疑「網軍反串」？蔣萬安一句話怒轟：民眾會看得非常清楚

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天下午到台灣省城隍廟參加普度活動。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天下午到台灣省城隍廟參加普度活動。記者林麗玉／攝影

台北市長蔣萬安兒子近日遭綠營、網軍攻擊，有自稱蔣得立國中同學在Theards貼文幫蔣說話，卻遭其他網友質疑該帳號疑「反串」？蔣萬安今受訪被問及「網軍反串」？蔣說，現在網路言論真真假假，從過往例子也看到很多反串，「這次我相信民眾會看得非常清楚」。

蔣萬安今天下午到台灣省城隍廟參加普度活動，對於兒子被網軍鋪天蓋地攻擊，甚至還傳出有黨內議員稱，與沈伯洋民調拉鋸縮小？會不會擔心影響中間選民？蔣說，他就是持續像每一天，面對媒體朋友的提問，就市政議題一一回覆。

蔣萬安也提到，現在正值總質詢期間，議員就市政議題的質詢，他也都清楚說明、跟市民來報告，他會持續將各項市政做好，爭取民眾的認同跟支持。

台北市長蔣萬安今天下午到台灣省城隍廟參加普度活動。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天下午到台灣省城隍廟參加普度活動。記者林麗玉／攝影

台北市長蔣萬安今天下午到台灣省城隍廟參加普度活動。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天下午到台灣省城隍廟參加普度活動。記者林麗玉／攝影

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