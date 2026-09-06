湊齊了！綠營南投鄉鎮市長戰隊成形 2地掛免戰牌

國民黨縣長候選人魏平政競選總部今成立，縣長王惠美缺席去哪裡？她在個人臉書PO文歡迎孫女報到，稱「雖然世界紛紛擾擾，但是家裡最好。我們會用最無私的愛，伴隨著你長大。」並以也別忘了，繼續做對的事，做應該做的事，做對彰化有利的事，讓彰化成為最美好的宜居城市！」對選舉隻字未提。

2026-09-06 13:43