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湊齊了！綠營南投鄉鎮市長戰隊成形 2地掛免戰牌
南投縣13鄉鎮市長選舉，國民黨老早就定位，喊出「13+1全壘打」，氣勢高昂；反觀，民進黨黨內提名登記，11地沒人選，經徵召、禮讓友軍，魚池、國姓仍懸缺，直至前天（4日）登記截止最後一日才湊齊，仁愛、信義則循往例掛免戰牌。
南投縣長許淑華爭取連任，國民黨南投縣黨部積極布局選戰，3月即確定人選喊出「13+1全壘打」指縣長及13鄉鎮市長全面勝選，其中南投市長張嘉哲、草屯鎮長簡賜勝、集集鎮長吳大村、國姓鄉長邱美玲、仁愛鄉長江子信5人競選連任。
埔里鎮、竹山鎮、名間鄉、鹿谷鄉分別由縣議員黃世芳、蔡孟娥、蔡宗智及縣府計畫處長邱紹偉4人轉戰鄉鎮長，魚池鄉代會副主席王若嵐、水里鄉代會副主席詹淵州、中寮鄉代周俊霖則轉換跑道挑戰當地鄉長，信義鄉循往例開放競選。
反觀，民進黨13鄉鎮市長人選陷困境，經其地方到中央黨部協調徵召，加上温世政積極奔走或禮讓友軍，上月才大致底定，南投市、草屯、埔里分由議員沈夙崢、衛福部辦公室前秘書張媛婷、前議員葉仁創出戰，名間鄉長陳翰立爭取連任。
另，集集由前鎮長陳紀衡回鍋再戰，前議員康誌合參選鹿谷鄉長，竹山由鎮代會主席林賜學以無黨籍參選；另水里、中寮禮讓親綠友軍，支持無黨籍鄉長葉銘豐競選連任，以及前鄉長張永輝回鍋參選；仁愛、信義為原鄉長年掛免戰牌不提名。
綠營在13鄉鎮市中，魚池、國姓2鄉人選懸缺至前天，即登記的最後一日才湊齊，由國姓咖啡達人李明杰、魚池鄉公所前機要秘書黃莠馨出戰。民進黨南投縣黨部表示，原規畫徵召參選，因作業時程不及，以無黨籍登記參選，將全力輔選。
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