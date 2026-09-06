影／王惠美缺席魏平政競總成立 鄭麗文讚面對困難仍披荊斬棘

國民黨彰化縣長參選人魏平政今天在彰化市成立競選總部，現場氣氛熱烈。國民黨立委鄭麗文為魏平政站台助講，現場聚集多位地方政要與支持群眾，揮舞旗幟並高呼凍蒜，展現團結勝選的強烈氣勢。

鄭麗文在致詞時指出，雖然台北風雨交加、天空烏雲密布，但來到彰化後卻是晴空萬里。她強調這象徵著前途光明與彰化的未來前景。她特別讚揚台中市長盧秀燕以及彰化縣長王惠美等人在面對各界挑戰與困難時，依然披荊斬棘、過關斬將，最終以傑出的政績獲得廣大選民的肯定與支持。

鄭麗文表示，這場選舉不論面對風雨還是艷陽，團隊都會一步一腳印地邁進。呼籲所有鄉親與黨員團結一致，打破各界疑慮，在11月26日投票日高票當選，以看得見的建設回報縣民，共同打造彰化與台中的美好未來。

國民黨彰化縣長參選人魏平政今天在彰化市成立競選總部，吸引上千人到場力挺。記者黃仲裕／攝影

國民黨主席鄭麗文（左）陪同國民黨彰化縣長參選人魏平政（右）大進場接受民眾歡呼。記者黃仲裕／攝影