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影／魏平政競總成立大會 盧秀燕力挺：彰化好市政需要同黨延續
台中市長盧秀燕今天上午前往彰化，為國民黨彰化縣長參選人魏平政競總成立大會站台力挺。盧秀燕致詞時強調，彰化縣是台灣六都之外人口最多的第一大縣，擁有百萬人口，因此絕對需要優質的市政與縣政規畫。
盧秀燕指出，國民黨在彰化執政期間推動了多項重大建設，例如橫跨台中與彰化、總投資額高達33億元的「和美大橋」，以及通往溪頭等地的交通路線改善，都讓在地鄉親有目共睹。此外，在兩縣市合作與同黨立委的努力下，台中火力發電廠的每年用煤量已從1600萬公噸減至約1100萬公噸，大幅改善了中台灣的空氣品質，展現執政團隊對市民健康的重視。
盧秀燕表示，優質的政績更成功幫彰化縣減債100多億元。呼籲鄉親彰化良好的市政需要「同黨、同路線」的人來延續，希望大家能把手上的選票投給魏平政，一同打造更美好的彰化。
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