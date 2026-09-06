快訊

哭完之後彰化縣長王惠美今天去哪裡？臉書PO圖文「抱孫金金看」

日職／林安可再轟軟銀投手上茶谷大河 本季第8轟助西武領先5分

如何在台海打贏解放軍？美前太平洋司令揭台灣海軍致勝關鍵

聽新聞
0:00 / 0:00

影／魏平政競總成立大會 盧秀燕力挺：彰化好市政需要同黨延續

攝影中心／ 記者黃仲裕／彰化即時報導
台中市長盧秀燕（左）今天前往彰化，為國民黨彰化縣長參選人魏平政（右）站台力挺。。記者黃仲裕／攝影
台中市長盧秀燕（左）今天前往彰化，為國民黨彰化縣長參選人魏平政（右）站台力挺。。記者黃仲裕／攝影

台中市長盧秀燕今天上午前往彰化，為國民黨彰化縣長參選人魏平政競總成立大會站台力挺。盧秀燕致詞時強調，彰化縣是台灣六都之外人口最多的第一大縣，擁有百萬人口，因此絕對需要優質的市政與縣政規畫。

盧秀燕指出，國民黨在彰化執政期間推動了多項重大建設，例如橫跨台中與彰化、總投資額高達33億元的「和美大橋」，以及通往溪頭等地的交通路線改善，都讓在地鄉親有目共睹。此外，在兩縣市合作與同黨立委的努力下，台中火力發電廠的每年用煤量已從1600萬公噸減至約1100萬公噸，大幅改善了中台灣的空氣品質，展現執政團隊對市民健康的重視。

盧秀燕表示，優質的政績更成功幫彰化縣減債100多億元。呼籲鄉親彰化良好的市政需要「同黨、同路線」的人來延續，希望大家能把手上的選票投給魏平政，一同打造更美好的彰化。

台中市長盧秀燕（右二）與國民黨主席鄭麗文（左一）今天前往彰化，為國民黨彰化縣長參選人魏平政（右一）站台力挺。盧秀燕致詞時強調，彰化縣是台灣六都之外人口最多的第一大縣，擁有百萬人口，因此絕對需要優質的市政與縣政規劃。記者黃仲裕／攝影
台中市長盧秀燕（右二）與國民黨主席鄭麗文（左一）今天前往彰化，為國民黨彰化縣長參選人魏平政（右一）站台力挺。盧秀燕致詞時強調，彰化縣是台灣六都之外人口最多的第一大縣，擁有百萬人口，因此絕對需要優質的市政與縣政規劃。記者黃仲裕／攝影

台中市長盧秀燕（左二）與國民黨主席鄭麗文（左一）昨天前往彰化，為國民黨彰化縣長參選人魏平政（右二）站台力挺。盧秀燕致詞時強調，彰化縣是台灣六都之外人口最多的第一大縣，擁有百萬人口，因此絕對需要優質的市政與縣政規畫。記者黃仲裕／攝影
台中市長盧秀燕（左二）與國民黨主席鄭麗文（左一）昨天前往彰化，為國民黨彰化縣長參選人魏平政（右二）站台力挺。盧秀燕致詞時強調，彰化縣是台灣六都之外人口最多的第一大縣，擁有百萬人口，因此絕對需要優質的市政與縣政規畫。記者黃仲裕／攝影

盧秀燕 魏平政 2026九合一選舉 彰化縣選舉

2026九合一選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

彰化縣長王惠美未出席魏平政競總成立大會 魏平政：繼續等下去…

王惠美送魏平政花籃 僅寫「圓滿順利」

王惠美花籃祝競總成立「圓滿順利」非「高票當選」 魏平政這麼看

【即時短評】戰士沒有選擇戰場的權利！盧秀燕制高點上為黨內紛擾定調

相關新聞

哭完之後彰化縣長王惠美今天去哪裡？臉書PO圖文「抱孫金金看」

國民黨縣長候選人魏平政競選總部今成立，縣長王惠美缺席去哪裡？她在個人臉書PO文歡迎孫女報到，稱「雖然世界紛紛擾擾，但是家裡最好。我們會用最無私的愛，伴隨著你長大。」並以也別忘了，繼續做對的事，做應該做的事，做對彰化有利的事，讓彰化成為最美好的宜居城市！」對選舉隻字未提。

花蓮選舉撕「買票」標籤 魏嘉賢拋10項公約 游淑貞：重點是要做

花蓮縣長參選人魏嘉賢今天簽署10項「乾淨選舉自律公約」，邀各級候選人響應；他也將邀請投入連任市長選舉的弟弟魏嘉彥簽署。縣長參選人游淑貞則說，乾淨選舉不該只是公約文字，更要落實在每一天的競選行動中。

聲援兒子貼文疑「網軍反串」？蔣萬安一句話怒轟：民眾會看得非常清楚

台北市長蔣萬安兒子近日遭綠營、網軍攻擊，有自稱蔣得立國中同學在Theards貼文幫蔣說話，卻遭其他網友質疑該帳號疑「反串」？蔣萬安今受訪被問及「網軍反串」？蔣說，現在網路言論真真假假，從過往例子也看到很多反串，「這次我相信民眾會看得非常清楚」。

湊齊了！綠營南投鄉鎮市長戰隊成形 2地掛免戰牌

南投縣13鄉鎮市長選舉，國民黨老早就定位，喊出「13+1全壘打」，氣勢高昂；反觀，民進黨黨內提名登記，11地沒人選，經徵召、禮讓友軍，魚池、國姓仍懸缺，直至前天（4日）登記截止最後一日才湊齊，仁愛、信義則循往例掛免戰牌。

影／魏平政競總成立大會 盧秀燕力挺：彰化好市政需要同黨延續

台中市長盧秀燕今天上午前往彰化，為國民黨彰化縣長參選人魏平政競總成立大會站台力挺。盧秀燕致詞時強調，彰化縣是台灣六都之外人口最多的第一大縣，擁有百萬人口，因此絕對需要優質的市政與縣政規畫。

影／回應蘇巧慧民調 李四川：侯市長這一棒一定會接下來

國民黨新北市長參選人李四川今天上午與基隆市長謝國樑前往基隆八堵廣興堂，視察基隆捷運SB22站。對於民進黨新北市長參選人蘇巧慧昨天在競選總部成立大會表示，800天前沒人看好、與對手差距很大，但經過600天全力拚戰，民調已經從追平到如今開始領先，李四川表示，自己到台北縣、新北市已經將近10多年，並在台北縣及新北市共事超過8年，這段期間與新北市各地里長及所有議員，不分黨派、不分陣營共同努力，因此如果年底當選新北市長，「一定還是會為新北市來打拼」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。