影／回應蘇巧慧民調 李四川：侯市長這一棒一定會接下來

國民黨新北市長參選人李四川今天上午與基隆市長謝國樑前往基隆八堵廣興堂，視察基隆捷運SB22站。對於民進黨新北市長參選人蘇巧慧昨天在競選總部成立大會表示，800天前沒人看好、與對手差距很大，但經過600天全力拚戰，民調已經從追平到如今開始領先，李四川表示，自己到台北縣、新北市已經將近10多年，並在台北縣及新北市共事超過8年，這段期間與新北市各地里長及所有議員，不分黨派、不分陣營共同努力，因此如果年底當選新北市長，「一定還是會為新北市來打拼」。

李四川強調，新北市長侯友宜目前推動的建設與政策方向，他會延續下去，「侯市長這一棒，一定會接下來」。他表示，好的建設不能中斷，對的方向一定會繼續往前走，「我們一定會勝利，謝謝！」李四川也表示，未來除了延續新北市既有建設，也將強化基北北桃四縣市合作，讓交通、建設及生活圈政策更加緊密整合。