花蓮選舉撕「買票」標籤 魏嘉賢拋10項公約 游淑貞：重點是要做

花蓮縣長參選人魏嘉賢今天簽署10項「乾淨選舉自律公約」，邀各級候選人響應；他也將邀請投入連任市長選舉的弟弟魏嘉彥簽署。縣長參選人游淑貞則說，乾淨選舉不該只是公約文字，更要落實在每一天的競選行動中。

魏嘉賢表示，日前有人指稱花蓮選票是「買來的」，雖然不能否認有少數個案，但他相信這次選舉花蓮人會依自己的意志，檢視候選人的政策與政見。他希望透過公約向外界證明，花蓮選舉也可以是乾淨、理性、講政策與願景的選舉，並邀請所有候選人共同簽署，公約電子檔也已公布於臉書供各陣營下載。

談到弟弟魏嘉彥也將投入連任市長選舉，魏嘉賢表示，一定會邀請弟弟共同簽署自律公約，相信魏嘉彥也會樂意響應；他希望不論哪一層級的候選人，都能簽署公約，讓外界看見花蓮選舉的新氣象，撕下過去被貼上的買票標籤。

魏嘉賢邀請3名花蓮律師說明選罷法相關規定，內容包括賄選認定與常見樣態、民調發布應揭露事項、AI變造影音及散布不實訊息的法律責任，以及選舉違法行為檢舉管道。

魏嘉賢提出的10項公約涵蓋金錢物品、人員管理、訊息發布及選後善後4大面向，包括不買票、不接受境外資源、競選志工配戴識別及編號、不騷擾其他候選人團隊、不毀損文宣、不以AI變造他人影音、使用肖像應取得同意、民調完整揭露，以及投票後7日內清除文宣等。

對於外界指稱花蓮買票嚴重，魏嘉賢認為相關說法已對花蓮造成傷害，若確有不法應由檢警調積極偵辦，也呼籲民眾若發現疑似賄選，可撥打檢舉專線。

游淑貞表示，乾淨選舉本來就是所有候選人的基本要求，不買票、不賄選、不造假、不抹黑、不散布不實訊息，都應落實在競選團隊每一天的行動，比起簽下一份公約，更在乎的是候選人能不能真正做到，願意公開接受所有花蓮鄉親的檢驗，從現在到投票日，自己和團隊都會依法競選、正面競爭，以政策、能力與過去的服務成績爭取鄉親支持。

另名縣長參選人張峻截至目前尚未回應。

花蓮縣長參選人魏嘉賢（右二）今天簽署10項「乾淨選舉自律公約」，邀3名花蓮律師說明選罷法相關規定。記者王思慧／攝影