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影／基隆力挺謝國樑連任 李四川：基北北桃共同打拚

攝影中心／ 記者黃義書／基隆即時報導
國民黨新北市長參選人李四川（左）與基隆市長謝國樑（右）上午前往基隆八堵廣興堂，視察基隆捷運SB22站，並到基地現場基隆河邊了解狀況。記者黃義書／攝影
國民黨新北市長參選人李四川（左）與基隆市長謝國樑（右）上午前往基隆八堵廣興堂，視察基隆捷運SB22站，並到基地現場基隆河邊了解狀況。記者黃義書／攝影

國民黨新北市長參選人李四川今天上午與基隆市長謝國樑前往基隆八堵廣興堂，視察基隆捷運SB22站，了解八堵機廠開發規畫與未來發展願景。李四川表示，基北北桃本來就是一日生活圈，未來若當選新北市長，將與基隆、新北、台北及桃園共同推動區域合作政策，讓四縣市捷運路網及建設更加緊密串聯。

李四川受訪表示，基北北桃本來就是一日生活圈，未來將提出共同政策，推動四縣市合作。從桃園、林口、鶯歌到雙北、基隆，相關捷運建設都會逐步連接起來。李四川表示，如果年底選舉當選新北市長，將與謝國樑、張善政、蔣萬安共同合作，「我們都是一條線，都是做事的人」，一定會為基北北桃市民安居樂業打拚。他也喊話，年底將結合基北北桃四縣市力量，共同迎戰地方選舉。李四川也特別向基隆市民喊話，希望基隆鄉親支持謝國樑連任，讓謝國樑繼續為基隆市政打拚。

謝國樑則表示，感謝「未來的新北市長李四川」來到八中社區，為基隆未來發展提供建議與方向。他也提到，兩年前自己面對罷免時，李四川曾特別到基隆加油打氣、協助反罷免，如今兩年過去，李四川已成為新北市長參選人，因此希望基隆市民全力、積極支持李四川參選新北市長。

謝國樑表示，未來若由蔣萬安、張善政、李四川及自己持續合作，維持基北北桃聯合治理平台，將是最重要的事情。他認為，這是過去以來四縣市最團結、合作最緊密的聯合治理團隊。謝國樑說，基隆會繼續打拚，李四川也正在努力，未來四人將共同為基北北桃民眾服務，持續推動跨縣市建設與合作。

國民黨新北市長參選人李四川（右）與基隆市長謝國樑（左）上午前往基隆八堵廣興堂，視察基隆捷運SB22站，了解在在發展與未來願景。記者黃義書／攝影
國民黨新北市長參選人李四川（右）與基隆市長謝國樑（左）上午前往基隆八堵廣興堂，視察基隆捷運SB22站，了解在在發展與未來願景。記者黃義書／攝影

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