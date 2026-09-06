【即時短評】戰士沒有選擇戰場的權利！盧秀燕制高點上為黨內紛擾定調

「戰士沒有選擇戰場的權利！」台中市長盧秀燕今到彰化縣輔選時，面對彰化難以整合的亂局，提出一針見血的見解。盧秀燕是國民黨下屆總統人選的熱門人選，她的簡短之語不僅為最黨內團結，甚至是藍白合都下了一個註解，也為自己拉出了政治高度。

國民黨的彰化縣長選舉一直以來因提名人選問題難以整合，即便是提名了魏平政，都還有黨內同志鳴不平；彰化縣長王惠美甚至為沒有積極輔選揹上罪名而落淚解釋。明明有執政基礎，目前卻面對政權可能拱手讓人的憂慮中，國民黨中央儘管聲聲呼籲以團結為念，但仍難讓大家齊心協力。

新竹縣情況何嘗不是如是，明明有楊文科的執政基礎，卻面對黨內難以整合的局面。黨內捨不得抓大放小，藍白整合也愈走愈遠，選情同樣令支持者霧裡看花。另在嘉義市、宜蘭縣，甚至是新北市，也都有是否凝聚的是否夠緊密的疑問。

但是，不整合、不團結代表的就是失去戰場，也不是如黨主席鄭麗文一句「沒有辦法處理」事情就可以迎刃而解的，更別提2028要贏回政權的企圖。

盧秀燕一句「戰士沒有選擇戰場的權利！」不僅僅是替魏平政輔選，言外之意也等於替國民黨的這場戰役下了註解。因為，每個戰場都有其困難、為難之處，也有各個山頭存在。若是大家都只想著自己的利益，不願意為了大局吃點虧、犧牲一下小我，團隊就只是一盤散沙而已，也就難以打贏勝仗、拿回政權。

盧秀燕甚至還演繹了這句話的精義，也就是「不管是戰場多辛苦、多困難、多危險，我們戰士就要全力以赴」。盧秀燕的一席話站在制高點上，言明想要贏得勝利，就沒有戰士個人的選擇，所有個人的辛苦、委屈也都只能擺在次要，因為贏得勝利才是最重要的首要目標。

盧秀燕在國民黨諸多紛擾擺不平之際說出這句話，可視為為連續多日以來的紛爭定了調、下了註解，捨此不為就有悖於身為一名戰士該有的作為，其中也有道德的約束力。現在就看同志們想通了沒有，以及是否真的想要贏得這場戰爭。