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民眾黨祭黨紀禁助選徐欣瑩 竹縣藍營：選舉各自努力、縣政仍盼合作
竹北藍白合破局，民眾黨今天拍板決議新竹縣各級選舉參選人「不得私自與他黨縣長候選人合作或為其助選」，包含國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩等人，違者最重可開除黨籍。對此，新竹縣議會國民黨團表示遺憾，強調藍白兩黨在縣議會合作行之有年，年底選舉各自努力、爭取選民支持，但未來在縣政議題上，仍盼維持合作夥伴關係。
新竹縣議會國民黨團書記長張良印回應，黨團針對民眾黨今日決議深表遺憾，縣議會藍白合作行之有年，是兩黨共同默契。年底地方選舉就是各自努力，贏得選民支持，相信未來在縣政議題上，兩黨仍是相互合作的夥伴。
國民黨新竹縣黨部主委、新竹縣長楊文科日前也發表公開信，喊話黨員在國民黨有提名候選人的選區，不得為非國民黨提名人助選。民眾黨今天則進一步拍板，禁止黨內參選人私自與其他政黨縣長候選人合作或為其助選，也不得替徐欣瑩站台，雙方陣營相繼祭出黨紀規範，使原本已告破局的藍白合作正式浮上檯面，也引發地方政壇討論與聯想。
對此，國民黨新竹縣黨部回應，這封公開信是依黨章及黨中央規範發布的例行選務提醒，並非地方另訂規定。此外，公開信僅規範國民黨黨員及提名同志，未涉及其他在野政黨、候選人或合作關係。縣黨部對各在野政黨始終秉持尊重與善意。
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