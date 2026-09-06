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民眾黨新竹縣選舉合作對象轉向民進黨？ 周榆修：這一刻兩邊都不准去

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
因應2026新竹縣各級選舉選情，民眾黨中央委員會、中央評議委員會就竹縣長、竹北市長、新竹縣議員、新竹縣各鄉鎮市民代表等各級選舉的紀律規範，召開臨時擴大會議。記者曾吉松／攝影
因應2026新竹縣各級選舉選情，民眾黨中央委員會、中央評議委員會就竹縣長、竹北市長、新竹縣議員、新竹縣各鄉鎮市民代表等各級選舉的紀律規範，召開臨時擴大會議。記者曾吉松／攝影

藍白共推竹北市長人選破局，民眾黨今天決議新竹縣各級選舉「不受在野合作協議拘束」。民眾黨秘書長周榆修表示，民眾黨的規範非常清楚，任何合作都必須遵照中央黨部的指示，「換言之，這一刻兩邊都不准去，違反規定者最重除名。」

至於民眾黨未來選擇合作對象，是否可能包括民進黨籍候選人，周榆修聽聞後僅表示，「這是一個動態的過程，所以我們會自行選擇。」

民眾黨中央委員會、中央評議委員會上午舉行臨時擴大會議，會中就新竹縣長、竹北市長、新竹縣議員、新竹縣各鄉鎮市民代表等各級選舉紀律規範進行討論。周榆修會後舉行記者會宣布，民眾黨決議新竹縣各級選舉不再受「民眾黨與國民黨2026年聯合治理暨地方選舉合作協議」拘束，未來將自主決定合作對象與選舉布局。

面對支持者喊出拒投國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩、票投民進黨新竹縣長候選人鄭朝方，周榆修受訪時表示，選舉是一個動態的過程，民眾黨的規範非常清楚，只要是黨籍從政同志或被提名人，任何合作都必須遵照中央黨部的指示，「至於各別支持者，現在確實聲音還很多蠻多，大家都有各自的想法，這些我們都聽到了。」

媒體詢問，民眾黨是否禁止黨公職為徐欣瑩站台，周榆修則重申，如同民眾黨今天通過的決議，任何合作都必須遵照中央黨部的指示，「換言之，在這一刻兩邊都不准去，如果有違反規定一律送中評會議處，最重除名。」

針對徐欣瑩「從未承諾禮讓竹北」的說法，民眾黨主席黃國昌昨天反嗆公然說謊。周榆修表示，這是一段漫長且疲勞的溝通過程，「我們都有清楚紀錄，但是事情發展到現在，再談這些東西毫無意義」，民眾黨還是再度呼籲徐欣瑩，「請委員謹言慎行，也請委員三思。」

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