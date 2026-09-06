影／賴清德赴台東為陳瑩助選 嘲諷「不能在家門口開路」暗諷對手

賴清德總統今赴台東為縣長參選人陳瑩助選，在神明面前承諾，陳瑩若當選，絕對會清廉、勤政、愛鄉土，每分錢都用在照顧縣民、建設台東，「不能你家門口在開路」，這樣不行。這句話似乎在暗諷國民黨對手吳秀華家族近日爆發的「東映渡假村」農路開闢弊案，現場支持者鼓掌大聲叫好。

賴清德今早先赴台東縣立殯儀館參加已故資政饒穎奇告別式，隨後也私下拜會前立委劉櫂豪，並會同縣長參選人陳瑩、前立委賴坤成及黨籍議員、鄉鎮長及村里長參選人前往台東天后宮參拜。

賴清德表示，在他擔任台南市長時，台南大地震獲得台東天后宮捐助大量善款救災，所以今天到台東一定要來參拜天后宮。另感謝媽祖讓他與蕭美琴順利當選，以及近日南部地區豪雨成災，保佑台灣風調雨順、四時無災。

賴清德說，他今天特別向媽祖祈求，希望陳瑩年底當選縣長；民進黨政府對台東很重視，陳瑩在國會表現非常好，對台東建設也很用心，所以提名優秀候選人陳瑩參選縣長，另外也派屏東戰將莊瑞雄來台東設服務處。

賴清德說，陳瑩若順利當選，他可以為她承諾三件事情，第一、陳瑩一定會清廉、勤政、愛鄉土，每分錢一定用來照顧縣民、每分錢都用在建設台東縣，「不能你家門口在開路」，這樣不行，大家贊成嗎？第二、陳瑩是前縣長陳建年的女兒，以後要變成台東縣每一戶的女兒，要有溫暖的心，不分先來後到、族群、男女老幼，都要好好照顧。第三、陳瑩當立委熟門熟路，中央的經費很熟悉，未來一定會依地方需求，爭取中央經費，照顧台東縣鄉親。

賴清德總統今天赴台東天后宮參拜，率陳瑩（左四）與年底黨籍參選民代合影。記者徐白櫻／攝影