蕭美琴桃園挺黃世杰 黃再批市政空轉3年：用選票換年輕有平拚勁的市長

民進黨桃園市黨部今天上午舉辦40周年黨慶「心桃園 動起來｜肆拾同行・桃園健行」，同時為市長參選人黃世杰、議員選情造勢，副總統蕭美琴站台指出，黃世杰用他年輕的拚勁與過去的經歷和對未來的願景，要為桃園市民打造更好的生活，大家要一起大力地支持。

​黃世杰再批張善政市府團隊空轉3年，強調桃園的發展不能繼續空轉下去，不只是道路交通的建設空轉，還有台積電的進駐，3年的空轉看到的還是原來的方案，而且是靠行政院中央政府不斷努力才能推動；​2022年的時候他跟當時的市長鄭文燦、行政院長蘇貞昌就已經在推動台積電的進駐，開始規畫要開發很多搭配的產業園區，讓政府來做這個開發的動作，才會讓相關的企業在適當的地方，在環保可以保證的情況底下來做產業的轉型，這些工作，都要更積極更大力來做，不是等到要選舉了，台積電好像可能要來了，才開始把放了4、5年的計畫現在說要來推動。他呼籲鄉親、市民頭家，現在支持他還來得急，桃園不能再錯失第二次發展的契機。

健走造勢活動在中壢、平鎮交界的新勢公園，蕭美琴說，桃園市需要更好的環境，就需要更好的市長，黃世杰從年輕就有抱負，做事認真，他看起來非常憨厚，就像我們鄰家的小孩一樣，而確實他也就是我們鄰家的小孩。因為他從小就在中壢成長，跟我們所有的鄉親一樣，跟著城市呼吸、跟著城市生活，現在也有自己的小孩，了解家長的需求，他了解要凝聚一個讓年輕人適合生活、適合工作的環境，能夠體會市民的需求。蕭美琴指出，黃世杰是很頂尖的學霸，律師高考第一名更不簡單，腦袋有很多的學問，很有拚勁，桃園是國門，需要一個有行動力、有魄力、有溝通能力、有肩膀的市長，黃世杰用他年輕的拼勁，與過去的經歷和對未來的願景，要為桃園市民打造更好的生活。

黃世杰表示，​民進黨執政也超過10年，這10多年的執政面臨了非常多的挑戰，疫情沒有打倒我們，中國的威脅沒有打倒我們，我們的經濟逆勢的成長。​今年民調顯示，有史以來第一次民眾認為這是經濟越來越好的時代。不但是我們的股市一度到了2萬8千多點，GDP產值也超過46兆，這是政府推動經濟發展的果實，分享給我們所有的市民、所有的國民，這是該做的事情。​所以賴清德總統在中央提出一些政策，在地方我們更要延續來支持像提出對抗少子化的成長津貼，他身為市長參選人也提出了對應的補助，包括幼兒跟我們的長輩的健保費，0到12歲、65歲以上的健保費由政府來負擔，讓我們青壯的年輕家庭可以更專注在我們的經濟上面。

​黃世杰說，交通的大建設也是桃園轉骨、升格直轄市10年以來最重要的事情。其中軌道建設從過去民進黨執政的時候，鄭文燦市長有完整的規畫，一期跟二期的路網，搭配鐵路地下化的工程，串聯了整體桃園路網。​但是這 3 年多來，張善政的市府工程進度停滯、落後、空轉，交通等比較有需求的建設沒有得到滿足，同時也沒有前瞻性的規畫，公車沒有做好有系統的整理，也就是沒有用貫穿式的公車，及環狀線的系統提早解決解決交通塞車的問題；他在鄭文燦市長任內一起規畫很多瓶頸道路打通的計畫，現在卻都牛步化，專案的推動慢半拍，城市的發展也就停止了。

黃世杰再批桃園產業、醫療的建設也在這三年被停滯下來。清大醫院已經都拿到了醫院的設立許可，也拿到了醫學院的設立許可，竟然莫名的就跳票；陽明交大的醫院的園區，當初在簽合約的時候就講好要蓋這個醫療園區的醫院，結果現在好不容易在陽明交大的努力之下，通過了初步的審查，也被拿來當成張善政的政績，這些都是不應該發生的事情。如果四年前民進黨可以繼續執政，剛剛講的這些停滯跟空轉都不會發生，現在桃園就要往前走了一大步，他呼籲市民朋友做出選擇終結這一切的亂象，國民黨的對台灣的扯後腿，不是只發生在國會的總預算的審查，在地方政府的執政也看到消極、怠惰的情形，讓我們用選票換一個真正在地、用心關心、年輕有活力的市長。

民進黨健走選舉造勢活動會場做滿支持者。記者鄭國樑／攝影

民進黨中央黨部副秘書長何博文為桃園市每位參選的議員授戰旗。記者鄭國樑／攝影