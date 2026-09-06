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李四川訪基隆交流 謝國樑：從基捷到兒童樂園 攜手為城市下一步努力

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
新北市長參選人李四川和基隆市長謝國樑，今就基隆捷運規畫等都市建設，到考察七堵室內兒童樂園，交流城市發展願景。圖／謝國樑競選辦公室提供
新北市長參選人李四川和基隆市長謝國樑，今就基隆捷運規畫等都市建設，到考察七堵室內兒童樂園，交流城市發展願景。圖／謝國樑競選辦公室提供

新北市長參選人李四川和基隆市長謝國樑，今就基隆捷運規畫等都市建設，到考察七堵室內兒童樂園，交流城市發展願景。謝國樑表示，基隆與新北在交通、生活機能上有許多共同課題，很高興能與「川伯」交換城市治理經驗，為城市下一階段發展尋找更多可能。

謝國樑表示，和李四川一直保持良好情誼，兩年前面臨罷免挑戰時，李特別來基隆，在關鍵時刻給他支持。李四川長期投入台北、新北的城市建設，具有豐富的市政經驗，今天見面交流城市建設，除了延續過去的情誼，也能從不同城市的治理經驗中相互學習。

今天的交流聚焦基隆捷運規畫，謝國樑說，基捷是攸關基隆未來發展的重要建設，除了交通運輸功能，更牽動沿線都市發展、土地利用及生活圈整合。市府持續推動相關工作，也希望透過與新北交流，讓基隆捷運不只是解決交通問題，更能成為帶動城市發展的重要引擎。

兩人也針對騎樓整平交換意見，謝國樑指出，騎樓是市民日常生活中最直接使用的公共空間之一，尤其對長輩、孩童及行動不便者而言，平整、安全、連續的步行環境相當重要。城市建設不一定都是大型工程，從騎樓整平等生活環境改善著手，同樣能讓市民感受到城市的進步。

李四川也到七堵室內兒童樂園考察，了解場館規畫及營運情形。李四川表示，基隆室內兒童遊憩空間，兼顧親子需求與休閒功能等規畫，有不少值得參考的經驗，未來將把此行參訪看到的做法帶回新北，供新北市評估規畫室內兒童樂園的參考。

謝國樑表示，很高興基隆推動的兒童友善建設能與新北交流，好的城市建設經驗就是要彼此分享、相互學習，讓更多市民享受到優質的公共服務。基隆持續推動親子友善環境，也希望透過這次交流，讓基隆的城市治理經驗被更多城市看見。

謝國樑認為，城市發展需要長期累積，也需要不同城市彼此交流、相互借鏡。今天李四川來到基隆，從基隆捷運、騎樓整平到兒童樂園，都是與市民生活息息相關的議題。兩年前曾一起為基隆努力，如今再次就城市建設交換意見，期待未來持續保持這份情誼與交流，攜手為基隆、新北兩座城市的下一步努力。

新北市長參選人李四川（右）和基隆市長謝國樑（左），今就基隆捷運規畫等都市建設，到考察七堵室內兒童樂園，交流城市發展願景。圖／謝國樑競選辦公室提供
新北市長參選人李四川（右）和基隆市長謝國樑（左），今就基隆捷運規畫等都市建設，到考察七堵室內兒童樂園，交流城市發展願景。圖／謝國樑競選辦公室提供

新北市長參選人李四川（左）和基隆市長謝國樑（右），今就基隆捷運規畫等都市建設，到考察七堵室內兒童樂園，交流城市發展願景。圖／謝國樑競選辦公室提供
新北市長參選人李四川（左）和基隆市長謝國樑（右），今就基隆捷運規畫等都市建設，到考察七堵室內兒童樂園，交流城市發展願景。圖／謝國樑競選辦公室提供

新北市長參選人李四川（右）和基隆市長謝國樑（左），今就基隆捷運規畫等都市建設，到考察七堵室內兒童樂園，交流城市發展願景。圖／謝國樑競選辦公室提供
新北市長參選人李四川（右）和基隆市長謝國樑（左），今就基隆捷運規畫等都市建設，到考察七堵室內兒童樂園，交流城市發展願景。圖／謝國樑競選辦公室提供

新北市長參選人李四川（右二）和基隆市長謝國樑（右一），今就基隆捷運規畫等都市建設，到考察七堵室內兒童樂園，交流城市發展願景。圖／謝國樑競選辦公室提供
新北市長參選人李四川（右二）和基隆市長謝國樑（右一），今就基隆捷運規畫等都市建設，到考察七堵室內兒童樂園，交流城市發展願景。圖／謝國樑競選辦公室提供

新北市長參選人李四川和基隆市長謝國樑，今就基隆捷運規畫等都市建設，到考察七堵室內兒童樂園，交流城市發展願景。圖／謝國樑競選辦公室提供
新北市長參選人李四川和基隆市長謝國樑，今就基隆捷運規畫等都市建設，到考察七堵室內兒童樂園，交流城市發展願景。圖／謝國樑競選辦公室提供

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