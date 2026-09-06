彰化縣長王惠美未出席魏平政競總成立大會 魏平政：繼續等下去…

國民黨彰化縣長候選人魏平政競選總部今成立，縣長王惠美未到場，被外界解讀徹底與魏競選陣營分手；魏平政表示，會繼續努力邀請王惠美縣長擔任競總主任委員，沒有什麼截止邀請時間。

魏平政競總今在彰化市旭光西路舉行成立大會，國民黨主席鄭麗文、台中市長盧秀燕、立委也是金門縣長參選人陳玉珍助講時，都提到王惠美政績卓著，魏平政將在王惠美施政的良好基礎上接力推動縣政。王惠美從頭至尾沒現身，全場充滿「尊王」氣氛。

會後魏平政說，會繼續努力邀請王惠美縣長擔任競總主任委員，王惠美縣長是理想的主任委員不二人選，會繼續邀請她，沒有什麼（截止邀請）時間，就是繼續努力。

王惠美送蘭花盆景到魏平政競總，盆景插牌寫著「圓滿成功」被解讀不支持魏平政當選，針對此事魏平政表示，現在競總收到很多花。花籃，插牌都沒有寫「高票當選」，有寫「政通人和」像鄭麗文主席送給他的是「造福鄉梓」、「政通人和」，也沒有寫「高票當選」，因此他我覺得這個祝福的詞怎麼寫並不是值得大作文章，王惠美縣長題詞切合的就是祝福造勢大會圓滿成功，他覺得這個是很合理的，很理所當然的。