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民眾黨禁挺徐欣瑩 白營基層嘆無奈「大人吵架卻波及地方」
竹北藍白合破局，民眾黨今天拍板，除了竹北市長支持民眾黨提名的候選人邱臣遠外，也不得幫國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩站台，否則最重可除名。有白營地方認為，「藍白合撕破臉，很無奈」，新竹縣沒有白營首長級人選，地方更有孤軍奮戰的感受，「大人在吵架，卻波及到地方」。
「藍白合撕破臉，很無奈啦！」有白營地方人士表示，新北市藍白合作成功，還能與李四川合體，至少有首長級「母雞」帶動曝光；反觀新竹縣沒有白營首長級人選，地方更有孤軍奮戰的感受，「大人在吵架，卻波及到地方」。
他認為，民眾黨目前雖還沒有能力直接對抗藍綠兩大黨，但在選舉中仍可能扮演關鍵少數角色，更應審慎處理合作關係。如今回頭檢視藍白合作過程，雙方都應把當初的互動與承諾說清楚，避免各說各話，最後讓地方承擔政黨角力的後果。
民眾黨新竹縣議員林碩彥表示，他是民眾黨的資深黨公職，深耕地方8年，過去和國民黨有很多的藍白聯合治理的關係，大家共同的目標，就是讓地方政策可以順利推動，福國利民，當藍白衝突的時候，一開始希望還是有藍白合的機會。但是如果民眾黨有明白規定的話，他會遵守。
另有白營地方人士認為，藍白合破局，加上徐欣瑩的誠信爭議，雙方互信基礎已遭破壞，如今「兄弟登山、各自努力」，既然合作無法延續，就各自爭取選民支持，回歸選舉實力一較高下。
有藍營地方人士透露，當時民眾黨中央定調「不要介入國民黨初選」，但邱臣遠與柯文哲在大年初一與陳見賢在新埔地方廟宇同框、合體拜年，而徐欣瑩在初選時也曾到竹北市與柯文哲不期而遇，同框合體。從整體互動來看，民眾黨內部當時並沒有真正形成「挺徐欣瑩」的明確立場。
2026九合一選舉
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