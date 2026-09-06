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蘇巧慧稱從不被看好到領先 李四川：侯市長這一棒一定接下來 一定會贏

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
新北市長參選人李四川今天說，「侯市長這一棒我一定會接下來」，好的建設不能斷，對的方向一定會往前走。記者邱瑞杰／攝影
新北市長參選人李四川今天說，「侯市長這一棒我一定會接下來」，好的建設不能斷，對的方向一定會往前走。記者邱瑞杰／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧昨說，800天前沒人看好她，但現在民調領先。國民黨參選人李四川今天回應，「侯市長這一棒我一定會接下來」，好的建設不能斷，對的方向一定會往前走，「我們一定會勝利。」

李四川今天上午到基隆市暖暖區八中社區，與基隆市長謝國樑一起聽取基市府交通處，簡報基隆捷運八堵機廠、八堵站開發願景，連袂造勢。

蘇巧慧昨在競選總部成立大會時說，800天前投入選戰的時候，沒有人看好，到現在她的民調已經領先了，相信最後會贏的看法。媒體記者今天詢問李四川如果看待對手的說法。

李四川表示，他在台北縣、新北市政府服務期間，不管是跟里長，還是所有的議員，不分黨派、不分陣營共同努力。所以年底如果他當上市長，一定會為新北市來打拚。新北市長侯友宜這一棒，他一定會接下來，好的建設不能斷，對的方向一定會往前走，「我們一定會勝利。」

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