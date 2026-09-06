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民眾黨禁挺徐欣瑩 邱臣遠競辦：互信破壞就自主前行
竹北藍白合破局，民眾黨今天拍板，除了竹北市長支持民眾黨提名的候選人邱臣遠外，也不得幫國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩站台，否則最重可除名。對此，邱臣遠發言人表示，團結全黨意志堅定選到底，全力爭取市民認同。
民眾黨秘書長周榆修今天表示，黨中央一致決議，新竹縣各級選舉不受「2026民眾黨與國民黨聯合治理」拘束，合作協議全面撤回，並全黨團結支持民眾黨新竹縣各級提名人選，其中縣市長部分支持邱臣遠；若黨員公開支持、站台、任職或宣傳非民眾黨提名候選人，包括徐欣瑩，將從嚴議處，最重開除黨籍。
邱臣遠競選團隊發言人黃心愉回應，完全尊重並貫徹中央委員會與中評會的決議。台灣民眾黨始終恪守政治承諾與制度原則，「當互信基礎遭到破壞，我們就坦然面對、自主前行。」
黃心愉說，邱臣遠身為黨中央正式徵召的竹北市長參選人，責任與初衷絕不動搖。我們會堅守善良與誠信，團結全黨意志堅定選到底，全力爭取市民認同。
2026九合一選舉
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